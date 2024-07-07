鄭文燦涉貪辭海基會董事長 王定宇喊辭得好：藍白該回頭看看自家人

立委王定宇批藍白兩黨，只叫還沒有被起訴也沒有被收押的鄭文燦辭職，卻忘了回頭看自家有許多公職人員涉貪遭到起訴卻仍未辭職。（記者劉婉君攝）

2024/07/07 17:59

〔記者劉婉君／台南報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉土地開發弊案，以500萬元交保，今（7）日已請辭海基會董事長。民進黨籍立委王定宇下午表示，鄭文燦辭得對、辭得好，民進黨對該案的態度很清楚，就是尊重司法、勿枉勿縱，但好笑的是，藍白兩黨很多立委叫鄭文燦要辭職，卻忘了回頭看自家，有許多公職人員涉貪已遭到起訴仍未辭職。

王定宇今天下午在台南市關廟區新豐教會舉辦南關線首場「反濫權、護民主」宣講會，活動一開始，他即提到媒體詢問他對鄭文燦疑似涉貪案的看法，他認為，應根據法條，勿枉勿縱，有罪重辦，沒事就應還鄭文燦的清白。

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王定宇說，鄭文燦還沒遭到起訴，也沒被收押，就主動宣布辭去海基會董事長一職，他認為鄭文燦「辭得好、應該辭」，因為當你面對這麼大的風波，如何好好做你的業務？當你遇到這麼大的質疑，如何好好為國家做事？他與鄭文燦同世代，覺得鄭文燦宣布辭職是非常正確的作法。

王定宇指出，好笑的是，國民黨與民眾黨說鄭文燦做錯事，叫鄭文燦要快點辭職，但新竹市長高虹安貪污案侵佔助理費，不只已起訴，7月24日就要判決，藍白不只沒有叫她辭職，還聲援她；其他還有新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙，都涉及貪污案，林姿妙被起訴8月就要判決，雲林縣連續2位議長捲入綠電蟑螂案，國民黨有人叫他們下台嗎？「難道鄭文燦生得比較醜？」強調自己與鄭文燦是老朋友，不是要替鄭文燦講話，重申面對這麼大的質疑，司法的偵辦，民進黨的態度很清楚，尊重司法，有罪重判，沒證據就快還他清白。

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