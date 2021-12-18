顏寬恒酸裝睡的人叫不醒 林靜儀反擊：不要以為請吃米粉就可以

林靜儀到中市南區樹義國小投公投票。（記者何宗翰攝）

2021/12/18 10:25

〔記者何宗翰／台中報導〕今天公投投票日，中市第二選區補選照樣開戰，候選人顏寬恒批評對手林靜儀對公投的政見只有黨意沒有民意，大酸她是「裝睡的人叫不醒」，他屢次對四大公投案表達立場，但對手從參選前就持續攻擊。林靜儀則說，顏寬恒到現在對於三接遷移後能源如何供應？核四什麼時候真的可以商轉？到現在都沒有說清楚，已喪失了對選民說明的機會。

「不要小看選民的素質，不要以為只要請人家吃炒米粉，大家就覺得這些議題就可以跳過。」林靜儀說，公投是一個全國性大家關注的題目，牽涉到國家的能源政策、外交、國際貿易，要參選立法委員，顏寬恒到現在都沒有辦法用清楚的邏輯跟理由，來向所有的選民說清楚，證明他不具有擔任國會議員的資格，不要小看選民的智商。

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顏寬恒批評，對手陣營從來都沒對中二選區未來願景與人民需求提出看法。林靜儀則回應，三接如何抒解中火發電，這難道不是選民關心的嗎？她聽到的是中二選區的選民，長期以來需求受到忽略，如果不是國民黨惡意罷免，地方的建設、政策跟需求，都已經在進行當中，不會延宕三個月，至於地方型政見，請他稍安勿躁，公投結束會一一列出提供民眾檢視，是具有遠見，地方能長期發展的政見。

關於議員陳世凱在市政總質詢指出，林靜儀借用場地遭到沙鹿區公所拒絕。林靜儀表示，競選團隊確實在租借公共場域舉辦活動上，遇到蠻多困難和刁難，相對對手甚至可以直接穿著競選服裝參加公辦活動，可以看到相對資源不公平或行政不中立的狀況，甚至要租借一些私人的機關、場域，對方也會受到一些壓力。

另外關於陳世凱質詢中選會配置監察員不足，半數無人監票，林靜儀表示，這點補選一開始就有民眾反映，全台灣只有中二選區在補選，監察員其實不會缺乏，選監講習也不會困難舉辦，不明白台中市政府為何不願意將選監人配置到民眾安心的狀態。

林靜儀到中市南區樹義國小投公投票。（記者何宗翰攝）

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