批綠2000場公投說明會 顏寬恒：炒米粉、餐會、餐盒、辣妹跳舞

顏寬恒批民進黨政治操作，讓公投與選舉脫?，致未能體現百分百民意。（記者歐素美攝）

2021/12/19 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕顏寬恒今天成立競選總部，接受媒體採訪時，他表示，執政黨利用政治操作，將選舉與公投脫鉤，致公投結果非百分之百展現民意，但他對公投結果表示尊重，並強調公投是對事，立委補選是選人，選賢與能，不是任何一個政黨能藉由操作意識形態撕裂族群而達到目的，相信選民的智慧。

媒體詢問「第二選區有五個區，不同意票大於同意票，是否擔心藍營的動員能量不足？」顏寬恒說，相信所有選民在這場公投當中做出他們的決定，但是我們也看到執政黨利用政治操作，將選舉與公投脫鉤，致公投的投票結果非百分之百民意的展現，很多投票行為並沒有在這次投票當中體現出來，這就是民進黨在這場公投過程利用政治力介入造成的結果，大家都看得很清楚。

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媒體詢問「擔心民進黨傾全力及動用網路影響二選區立委選情」？顏寬恒說，民進黨傾全黨之力到台中第二選區，這是大家都想像得到，也可預期的，台中第二選區的鄉親要的不是政治惡鬥及口水，也不是政治操作及意識形態的對立，我們要的是在地鄉親能智慧地選出能夠代表在地、了解在地及對在地提出過去的成績單及未來發展願景的人，希望這次補選所有在地鄉親能朝選賢與能的方向，相信選民的智慧，期待不管任一個政黨都不要藉由意識形態的操作跟對立，來影響選情。

另有網紅表示「現在不吃米粉改發洗潔精」，顏寬恒說，不要低估、看輕台中市第二選區的選民，不是一個炒米粉就可以收買他們的選票，不要看輕台灣人，並批評前台中市長林佳龍及林秉樞操作對手林靜儀成為媽祖婆指示的候選人，推動造神論，更加不適當；針對林靜儀調侃「不是吃炒米粉就可以」，顏寬恒再次強調不要看不起選民，你會因為你吃了一碗米粉而投票給任何人嗎？如果這個人不被認同，就算他請你吃大餐廳，你也不會投給他。

媒體再問這次公投僅「公投綁大選」微幅領先，如何看待？顏寬恒說，這次的公投也許是天氣的問題，也許是公投跟大選脫鈎，並不像2018年展現多數及絕對的民意，這也是為何執政黨要舉辦兩千場反公投說明會，到場炒米粉、辦餐會、送餐盒及叫辣妹跳舞。

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