女醫們出面相挺 林靜儀因這原因哭了

林靜儀今天舉辦「女醫挺靜儀，醫起來護台」記者會，想到大家對她的不捨，還有選區民眾的不自由，一度感動落淚。（記者陳建志攝）

2021/12/19 14:33

［記者陳建志／台中報導］醫界女醫力挺林靜儀，展現溫柔堅定力量！近20位女醫師今天上午舉行「女醫挺靜儀，醫起來護台」記者會，以實際行動支持台中市第二選區立委候選人林靜儀，稱讚林靜儀關心台灣、投入公共領域的勇氣，林靜儀面對大家的疼惜，並想到選區民眾所承受不自由的壓力時，一時感動落淚，希望1月9日鄉親進投票所時不要害怕，也呼籲年輕人返鄉投票。

林靜儀今天舉辦「女醫挺靜儀，醫起來護台」記者會，包括「女醫民主連線」發起人之一的牙醫師嚴雯馨、台灣女醫師協會理事長賴瓊慧、婦產科醫師兼好友吳雅穎、台灣新生兒科醫學會常務理事林瑞瑩等近20位女醫師出面相挺，林靜儀感謝大家支持，一度感動落淚。

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林靜儀受訪時說，之前擔任婦產科醫生時，處理很多風險較高的病患，有同事勸她不要都處理這種個案，讓自己壓力那麼大，但這就是自己的個性，因為大家對於她投入政治的壓力感到心疼，因此知道大家疼惜她，覺得不好意思讓大家擔心了，就會更捨不得，加上在跟大家分享自己跟選區民眾互動時，所感受到他們的不自由和壓力時，也會覺得捨不得，一時湧上情緒掉下眼淚。

林靜儀說，這次參選希望能改變地方選舉文化，這也是這次競選歌曲選「自由的花」的原因，這是讓中二選區地方政治改變的機會，當一次又一次證明，民主自由選舉每一個的權力是平等，選民是擁有權力的人，而不是某些人的選票財產和機器，選民可以決定自己的人生未來和家鄉，而不是由別人決定。

因此她要跟中二選民說，1月9月的選舉非常重要，希望大家進了投票所不要害怕，這就是大家的權力，也希望年輕人可以回來投票，讓家鄉政治不要再被這些壓力和舊的勢力把持，讓自己和家人獲得真正的民主自由。

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