中台灣教授力挺 林靜儀：公投若選擇錯誤 嚴重影響台灣
2021/12/17 13:14
〔記者何宗翰／台中報導〕中台灣教授協會理事長黃正聰今天率領多名中部教授，前往台中市第二選區立委補選候選人林靜儀龍井的服務處，針對公投議題再度聲明不同意的立場，並且力挺林靜儀重回立法院。林靜儀表示，明天就要投票了，顏寬恒到現在都講不出一個清楚的邏輯，反對三接又不要燃煤，又說不出核四何時可以運轉？要如何讓選民相信他可以到國會去，跟政府進行政策上的討論？
林靜儀說，這次的四個公投案如果選擇錯誤，未來將會帶來台灣經濟發展的非常嚴重的延遲，甚至台灣未來產業非常嚴重的影響，所以拜託大家，這次的公投希望能投下四個不同意。
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「憤怒式、仇恨式的投下公投票，將造成國家未來的衰敗、國際競爭力的衰敗！」林靜儀說，如果進口美豬是食安問題，那為什麼美牛可以吃？若不能加入CPTPP，台灣產業要外銷，關稅那麼高，是要怎麼跟別國競爭？對外資投資、股市和國際貿易都會造成傷害，「不要跟自己的皮包過不去！」
媒體問到會不會擔心賭盤影響選情，林靜儀表示，中二選區除了賭盤外，還有許多光怪陸離的事情，包含之前的的請客吃飯，選民都很清楚是一些組織的特定動員，最近還有一些贈送禮物的動作，選舉當天可能也會有很特別的動員方式，「但我真的相信選民們都知道，他們的未來不會是吃頓飯、拿個禮物、或鄰里長特別交代，就把選票輕易交出去的。」