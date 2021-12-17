中台灣教授力挺 林靜儀：公投若選擇錯誤 嚴重影響台灣

中台灣教授協會多名教授前往台中市第二選區補選參選人林靜儀龍井的服務處，針對公投議題再度聲明不同意的立場，並且力挺林靜儀重回立法院。（記者何宗翰攝）

2021/12/17 13:14

〔記者何宗翰／台中報導〕中台灣教授協會理事長黃正聰今天率領多名中部教授，前往台中市第二選區立委補選候選人林靜儀龍井的服務處，針對公投議題再度聲明不同意的立場，並且力挺林靜儀重回立法院。林靜儀表示，明天就要投票了，顏寬恒到現在都講不出一個清楚的邏輯，反對三接又不要燃煤，又說不出核四何時可以運轉？要如何讓選民相信他可以到國會去，跟政府進行政策上的討論？

林靜儀說，這次的四個公投案如果選擇錯誤，未來將會帶來台灣經濟發展的非常嚴重的延遲，甚至台灣未來產業非常嚴重的影響，所以拜託大家，這次的公投希望能投下四個不同意。

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「憤怒式、仇恨式的投下公投票，將造成國家未來的衰敗、國際競爭力的衰敗！」林靜儀說，如果進口美豬是食安問題，那為什麼美牛可以吃？若不能加入CPTPP，台灣產業要外銷，關稅那麼高，是要怎麼跟別國競爭？對外資投資、股市和國際貿易都會造成傷害，「不要跟自己的皮包過不去！」

媒體問到會不會擔心賭盤影響選情，林靜儀表示，中二選區除了賭盤外，還有許多光怪陸離的事情，包含之前的的請客吃飯，選民都很清楚是一些組織的特定動員，最近還有一些贈送禮物的動作，選舉當天可能也會有很特別的動員方式，「但我真的相信選民們都知道，他們的未來不會是吃頓飯、拿個禮物、或鄰里長特別交代，就把選票輕易交出去的。」

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