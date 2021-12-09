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    首頁　>　政治

    顏寛恒拒增加500萬噸燃煤量 林靜儀籲不要同意三接公投案

    中二選區立委補選候選人林靜儀（中）在沙鹿拜票。（記者張軒哲攝）

    中二選區立委補選候選人林靜儀（中）在沙鹿拜票。（記者張軒哲攝）

    2021/12/09 10:49

    〔記者張軒哲／台中報導〕中二選區立委補選明年1月9日登場，藍綠候選人顏寬恒與林靜儀競爭激烈，顏寛恒今天下午將召開記者會，說明拒絕台中電廠被迫增加500萬噸燃煤量，並安排肺腺癌受害者家屬現身說法；林靜儀上午指出，請顏寬恒不要同意三接公投案，三接就是要北部負擔應有用電來源，讓中南部減少發電負荷。

    林靜儀今上午在沙鹿拜票，呼籲民眾公投投下四個不同意，她表示，聯合國2016到2030的永續發展目標，台灣在2018年做了國家永續發展目標報告，可看到永續發展目標意思，不是不要發展和環保，永續發展全球觀念不再是單純發展和環保，是在最少破壞下，維持環境保護永續和經濟發展平衡。

    林靜儀說，這次三接立場，就是在最少破壞下，達到能源需求和穩定，達到經濟發展的需求，2030全球永續發展立場，都是這種觀點，如何平衡環境永續和經濟發展，如果大家觀念還停留在過去舊思惟，希望大家看一下，全球永續發展的邏輯，這15年來，環境保護和經濟發展不是兩個對衝的邏輯，是均衡彼此，在最好的平衡下，達到環境永續和經濟發展的目標。三接案不要同意，所有關心中南部空氣汙染和能源正義的人，都應該要反對三接遷移公投。

    顏寛恒今天下午將召開記者會，說明拒絕台中電廠被迫增加500萬噸燃煤量。（資料照）

    顏寛恒今天下午將召開記者會，說明拒絕台中電廠被迫增加500萬噸燃煤量。（資料照）

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