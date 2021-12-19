顏寬恒受訪 高金素梅3度搶答批「媒體殘殺」顏寬恒

顏寬恒接受採訪，陪同的立委高金素梅（左二）一再主動跳出來回應，並批評民進黨及媒體。（記者歐素美攝）

2021/12/19 12:34

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市第二選區立委候選人顏寬恒今天成立競選總部，立委高金素梅陪同顏寬恒接受媒體採訪時，一再主動跳出來護衛顏寬恒，批評執政黨行政不公立，正在帶頭做最壞的示範，「媒體殘殺」顏寬恒，她為顏清標及顏寬恒父子打抱不平，表示將陪顏寬恒一步一腳印深入基層，找回台灣的價值「真善美」。

媒體採訪時指出，對手林靜儀表示，一月九日投開票時選監人力不足，擔心公平性，另租借場地碰壁，質疑行政不公。顏寬恒說，租借場地皆依法向所屬機關申請，一樣也碰到一些不能租借的問題，「請不要模糊焦點」。

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一旁的高金素梅聞言，立即跳出來批評「執政黨更行政不公立吧」！指這次公投是資源、政策的不公平，甚至有非常多訊息是被抹黑扭曲的，「台中最漂亮的是真善美」，相信寬恒可以跟標哥（顏清標）一起走到最基層裡面，「台中的朋友是要給一個支持黨意的候選人，還是一步一腳印長期以來深耕整個基層的人」？

媒體再問顏寬恒「是否感受到這場選舉，後面火力會非常大？」高金素梅再度跳出來說，「我非常心疼寬恒、標哥，我在立法院廿年，當時三黨不過半，我看到民進黨柯建銘等黨政高層是怎麼跟標哥勾肩搭背、稱兄道弟，現在則看到人性最黑暗的一面，為標哥及寬恒打抱不平，在公投選舉時，媒體撲天蓋地打標哥及寬恒，台中二選區的鄉親你們覺得公平嗎？如果林靜儀要說公不公平或行政中立，「這次全國都在看什麼叫行政不公立，什麼叫媒體的殘殺」，大家都看得很清楚，希望這次選舉能再找回台灣的價值，就是「真善美」，政府正在帶頭做最壞的示範，一點都不真，一點都不善良，一點都不美麗。

媒體再問顏家外傭死亡事件時，金素梅再度跳出來表示，「不要再拿這種東西來模糊焦點，好不好，我會陪著寬恒一步一腳印走到基層裡，跟阿伯伯母及兄弟姐妹好好談論什麼是台灣價值」。

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