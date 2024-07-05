家有4隻毛寶貝 蕭美琴：發展正向的寵物經濟

副總統蕭美琴今天出席「2024台北寵物用品展」。（記者田裕華攝）

2024/07/05 17:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴今（5）日上午出席「2024展昭台北寵物用品展-經典場」時表示，善待毛小孩、落實動物福利一直是政府的施政理念，尊重動物生命已經是國際的普世價值。未來將因應毛小孩食衣住行育樂及健康等需求，持續推動相關政策及管理措施，兼顧動物福利與照顧消費安全，發展正向的寵物經濟。

蕭美琴表示，毛小孩非常療癒，可以撫慰我們的心靈，不論生活、工作壓力再大，只要回家看到毛小孩就可以放鬆心情。今天看到這麼多民眾在這裡，就表示大家對家裡的毛小孩都是寵愛有加，都把毛小孩當成家人。

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她指出，毛小孩在食衣住行育樂各領域都有需求，寵物產業不斷增加、擴大，甚至有許多國際交流的機會，今天也有來自日本、香港、紐西蘭、泰國等代表，顯示我們不只在產品進出口與貿易上互動，在政策與法規方面，也與世界同步研議共同面臨的課題。

蕭提到，近年來，台灣邁入少子化與高齡化社會，大家對毛小孩的需求增加，不論是小朋友或長輩，都把毛小孩視為最重要的心靈伴侶。農業部5月發布全國家犬貓飼養數量統計，推估全國家犬及家貓數量都已超過1百萬隻，等於每3戶人家就有1戶飼養寵物，還有飼養非犬貓類的寵物，類型可以說是非常多元。

她說，善待毛小孩、落實動物福利一直是政府的施政理念，尊重動物生命已經是國際的普世價值。現在毛小孩不只是養在家裡的動物，而是我們親密的家人。像她家裡有4隻毛寶貝，每1隻都有不同的需求及獨特性，如何更好、更全面性照顧這些無法表達，卻對我們完全信任依賴的家人，是我們必須持續努力的目標。

蕭副總統表示，去年農業部組改成立動物保護司，專責辦理動物保護業務，顯示政府對動物保護的重視，更希望能全面照顧毛小孩的一生。今年農業部也推出「寵物身分證」，整合寵物資訊，提升飼主便利性，落實寵物照護與管理，同時也保障動物福利。未來政府也會因應毛小孩食衣住行育樂及健康等需求，持續推動相關政策與管理措施，兼顧動物福利與照顧消費者安全，讓毛小孩吃得安心，飼主消費安心，發展正向的寵物經濟。

蕭美琴也期盼，各寵物產業夥伴們與政府共同努力，找出最好路徑，讓所有毛小孩都能獲得更好保障，一起努力提升國家整體動物福利，接軌國際，這是文明國家的象徵，也讓台灣文明國家的實力更加壯大。

隨後，副總統與現場貴賓一同進行開幕剪綵儀式，並參觀多家寵物食品攤位。

副總統蕭美琴出席「2024台北寵物用品展」並參觀展場各攤位。（記者田裕華攝）

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