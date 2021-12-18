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    四大公投20:20就開完票 李進勇：證明選務團隊值得信賴

    中選會主委李進勇在晚間8點45分時，偕副主委陳朝建等人在中央選情中心對外正式發布4項公投案的投開票結果。（記者吳書緯攝）

    中選會主委李進勇在晚間8點45分時，偕副主委陳朝建等人在中央選情中心對外正式發布4項公投案的投開票結果。（記者吳書緯攝）

    2021/12/18 22:28

    〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投今天進行投票，全國各投票所已在晚間8時許全數完成開票作業；中選會主委李進勇晚間出面公布投開票結果，4項公投案的有效同意票數都未多於不同意票，投票結果均為不通過。李進勇感謝所有全國的人民頭家，今天共同完成了這次人民作主的公民投票，而中選會再一次的向全國證明，選務團隊是有能力，而且值得大家信賴。

    李進勇在晚間8點45分時，偕副主委陳朝建等人在中央選情中心對外正式發布4項公投案的投開票結果。李進勇表示，4項公投案已在晚間8點20分完成全部開票作業。

    李進勇宣布，第17案（重啟核四案）的同意票為380萬4755票，不同意票為426萬2451票，有效同意票數未多於不同意票，投票結果為不通過；第18案（反萊豬進口案）的同意票為393萬6554票，不同意票為413萬1203票，有效同意票數未多於不同意票，投票結果為不通過。

    接續，李進勇表示，第19案（公投綁大選案）的同意票為395萬1882票，不同意票為412萬38票，有效同意票數未多於不同意票，投票結果為不通過；第20案（三接遷建案）的同意票為390萬1171票，不同意票為416萬3464票，有效同意票數未多於不同意票，投票結果為不通過。

    李進勇表示，本次全國性公民投票案投票結果應由中選會委員會審定公告，中選會定於12月23日審定公告。

    最後，李進勇也感謝所有全國的人民頭家，今天共同完成了這次人民作主的公民投票，也要感謝全國26萬多名的選務工作人員，大家的辛苦才能夠完成今天的任務。同時，中選會也再一次的向全國證明，中選會的選務團隊是有能力，而且是值得大家信賴，同時也要感謝全國的檢、警調負責選務秩序的維護，還有中央各部會以及各地方政府、大家通力合作，共同完成這次任務。

    中選會中央選情中心也在投票結束後，打上「圓滿結束」的字樣。（記者吳書緯攝）

    中選會中央選情中心也在投票結束後，打上「圓滿結束」的字樣。（記者吳書緯攝）

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