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    貢寮人表態！不同意重啟核四高達7成6

    鹽寮反核自救會統計貢寮得票數。（記者林欣漢攝）

    鹽寮反核自救會統計貢寮得票數。（記者林欣漢攝）

    2021/12/18 17:40

    首次上稿 16:50
    更新時間 17:41

    〔記者林欣漢／新北報導〕四大公投正在開票中，新北市鹽寮反核自救會在第一時間統計全區的重啟核四公投票數，各里開出的不同意票數，都遠大於同意票。截止下午5點，全部有3998張票，同意票957張，不同意票3041張，比率高達7成6，投票率近4成。

    新北市議員林裔綺表示，這次開票結果符合原先預期，今天天氣較寒冷，鄉下地方長輩比較多，投票率約4成左右，雖然沒有開大型說明會，透過掃街、市場宣講等方式，宣傳四大公投內容，投票前兩天也透過車隊遊行方式，鼓勵大家踴躍出來投票。

    媒體詢問，是否覺得同意票有比較多，對此，林裔綺說，早期核四剛開始重啟時，當時有超過九成民眾表達反對，現在有一些台電、核四的人員設籍在貢寮，他們也出來投票，就會影響到投票結果。

    立委洪申翰也說，他長期參與反核運動，與自救會一起抵抗不公義的核四，這次投票結果是不錯的，這些年核四、台電的員工，他們投票的意願與在地居民不同，綜合下來已經是很清楚的反核四的意志展現。

    鹽寮反核自救會前會長、真理里長趙瑞昌說，公投就是展現民主的價值，民主不能是一言堂，正反雙方經過這段時間的辯論、表達訴求，讓民意體現，少數服從多數，多數尊重少數，這就是民主，若核四重啟公投同意票大於不同意票，他們也是尊重。

    趙瑞昌表示，核四這麼多年來連一部機組都沒有蓋好，過去分包的設計完全錯誤，所以反核的腳步這麼多年都沒停下過，「40年前的手機還能用嗎？還有零件可以換嗎？」他今天很感動，有幾名95歲以上的貢寮長者坐輪椅出來投票，還有兩名長者是特地從淡水、台北返鄉投票。

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