縣市公投結果12縣市「4案全同意」、8縣市全不同意 否決關鍵在這

四大公投案，北市投開票所開票情形。（記者蔡亞樺攝）

2021/12/18 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投案選票全數開出，「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離」等4案，不同意票均大於同意票，遭「完封」否決。根據中選會計票結果顯示，全台22縣市，「4案全同意」縣市12個、「4案不同意」縣市8個，新北市3個同意1個不同意、台中市1個同意3個不同意。

四大公投案以全數否決的結果落幕，根據中選會計票結果顯示，在全台22縣市中，4案全同意縣市還多於4案都不同意的縣市；「4案全同意」縣市為台北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等12縣市。

請繼續往下閱讀...

而「4案都不同意」縣市為台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣；而新北市則是「重啟核四」不同意，「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷離」同意；台中市則是「公投綁大選」同意，「重啟核四」、「反萊豬進口」、「三接遷離」不同意。

儘管「4案全同意」縣市大於「4案都不同意」縣市，但是「4案全同意」正反兩方票數差距不大，而「4個不同意」縣市，包含台南市、高雄市等縣市不同意票數遠大於同意，最終4大公投結果全數否決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法