民進黨「4個不同意」完封藍營 蔡英文：傳達台灣人民希望走向世界訊息

總統蔡英文今日晚間於總統府大禮堂針對110年全國性公民投票發表談話。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/18 19:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕四項公投結果未通過，且不同意票均多過不同意票，蔡政府通過考驗。蔡英文總統今晚在副總統賴清德與民進黨立院黨團總召陪同下於總統府召開記者會向國人說明。總統強調，這次公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來怎麼走的問題；她強調，這次公投過程傳達「台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際」等四個明確訊息。

蔡英文首先說，公投順利舉行，她要謝謝所有辛苦的選務人員與參與公投的台灣人民，無論同意與不同意都是公民意志的展現，公投並沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來怎麼走的問題。這次公投過程傳達四個明確訊息，包括：台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；支持能源轉型，期待穩健供電維持經濟成長動能；重視生態環保，希望經濟與環保能夠達成雙贏；以及期待公共政策資訊透明被理性討論。

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總統說，公投也傳達對政府施政不同意見。民主本來就有不同想法，政策規劃應要聽取不同意見，穩健施政是我們一貫原則，各種想法納入政策評估。包括藻礁保育、食安把關，「絕對不會打折扣」。

蔡英文也謝謝賴清德副總統、行政院長蘇貞昌、柯建銘總召等執政團隊，透過一場又一場說明會，讓大家了解施政方向，爭取台灣人民支持。證明我們是堅守執政價值以及與人民溝通的團隊，並攜手為台灣人民打拼下去，而這次公投也證明我們民主是奠基在成熟公民社會之上，包括專家學者的協助，讓專業問題可以向社會說明，再次見證透過民主機制，不同意見可以互相溝通說服。

總統強調，面臨挑戰，民主是我們最堅強的後盾，眼前還有很多挑戰，我們會繼續努力回報台灣人民的期待，她要再次謝謝台灣人民參與這次公投，執政團隊會秉持人民託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好。

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