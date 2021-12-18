四大公投闖關失敗！柯文哲：人民能沉澱思考未來

台北市長柯文哲（左）在公投開票結束後指出，公投結果底定，被疲勞轟炸好幾個月的人民，能好好沉澱，思考台灣未來該如何「向前邁進」。（圖擷取自柯文哲臉書）

2021/12/18 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕包含重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷建，四大公投議案開票結果出爐，皆未過關，對此，稍早台北市長柯文哲也於臉書發文指出，公投結果底定，被疲勞轟炸好幾個月的台灣人民能好好沉澱，思考未來該如何「向前邁進」？

台北市長柯文哲稍早於臉書發文提到，公投是直接民主的展現，但這次，我們卻看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，而非堅實的信仰。

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柯文哲指出，第一，在政黨全力動員、各說各話，毫無交集的討論下，多數選民對這次公投感到厭棄；再者，四大公投牽涉到食品安全、能源政策、環境永續，選舉制度的變革的複雜議題，很少人有充足的時間與資訊量，做出全面性的判斷，因此，投票動力更低。

柯文哲認為，選舉結果，其實也是人民集體智慧的展現，人民把原本就應該由中央政府負責的難題，再丟還給執政者，不為之背書。我也期盼，執政黨要勇敢承擔，公投結果如何善後，要盡快說明。

柯文哲呼籲，台灣要盡速加入「CPTPP」與各項國際組織，再生能源要補足電力缺口！請勇敢承擔，我相信，這也是生活在這塊土地上的人們，共同的期盼。

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