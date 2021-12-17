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    柯文哲PO文嗆小英「公然說謊」 反遭沈榮欽留言打臉嗆爆

    四大公投明（18日）登場，民眾黨主席、台北市長柯文哲今（17日）發文稱，總統蔡英文在臉書所發的圖卡，上面竟寫著「反美豬公投不同意」，他痛批這是「公然說謊」。（記者田裕華攝）

    四大公投明（18日）登場，民眾黨主席、台北市長柯文哲今（17日）發文稱，總統蔡英文在臉書所發的圖卡，上面竟寫著「反美豬公投不同意」，他痛批這是「公然說謊」。（記者田裕華攝）

    2021/12/17 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投明（18日）登場，民眾黨主席、台北市長柯文哲今（17日）發文稱，總統蔡英文在臉書所發的圖卡，上面竟寫著「反美豬公投不同意」，他痛批這是「公然說謊」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽留言說明，反萊豬確實等於反美豬，更反批柯文哲「挑一個這麼小的題目來避重就輕，實在令人搖頭」。

    針對蔡總統16日在臉書貼出梗圖寫著「反美豬公投不同意」，柯文哲今在臉書發文稱，2021公投第18案主文：「你是否同意政府應全面禁止有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」哪裡有美豬兩個字？身為總統怎麼可以帶頭說謊，把反萊豬扭曲成反美豬？

    柯文哲說，從中央政府開放萊豬進口開始，他的立場一直很清楚，就是源頭管理、明白標示。柯批評，把反萊豬綁上反美大旗，還開始各種情緒勒索，說反美豬進口將對台美關係造成傷害，會害台灣無法加入CPTPP，民進黨要花5800萬，在全台灣辦2100場造勢活動、公然製作梗圖欺騙人民、就算被罵行政不中立，也要用政府的資源反對公投，他們相信，只要錢花下去，沒有他們辦不到的事情。

    他最後呼籲，希望大家要和親友討論這些重大議題，然後明天要出來投票，這一票，不是為了效忠某個政黨，不是為了抗中保台，「這一票是你為你自己而投！」

    對此，沈榮欽在文章下方留言表示，目前台灣進口豬肉主要從美國、加拿大與歐盟進口，其中歐盟禁止使用含賀爾蒙飼料，加拿大雖使用萊劑，但基於市場區隔，並未出口萊豬到台灣，唯一出口含萊劑豬肉者只有美國，「所以就事實而言，反萊豬確實等於反美豬。」

    沈榮欽抨擊，「公投這麼重要的事情，你卻挑了一個這麼小的題目來避重就輕，實在令人搖頭。真正該關心的是柯市長與民眾黨公投論述的荒腔走板，刻意偷換概念造謠食用美豬與美牛比重誤導，對國際規則與國際情勢表現出的無知，才是真正傷害台灣的罪人。」他更呼籲柯文哲，「請柯市長暫時放下政治鬥爭執念，以台灣利益為重」。

    不少網友也留言砲轟柯文哲「在公投議題中你根本沒有角色，老是為了博版面就講些543有的沒的」、「最會說謊的市長，他的話能聽x可以吃」、「智商157也玩文字遊戲，丟臉」、「最會說謊就是你柯文哲啦」。

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