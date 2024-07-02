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寄信給國台辦 基進楊佩樺舉報徐巧芯、劉彥澧是台獨份子

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺寄舉報信給中國國台辦，舉報國民黨立委徐巧芯及其家人是台獨份子。（台灣基進提供）

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺寄舉報信給中國國台辦，舉報國民黨立委徐巧芯及其家人是台獨份子。（台灣基進提供）

2024/07/02 19:03

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉入詐騙案，《鏡週刊》報導，徐丈夫老公劉彥澧為拉攏涉案人林于倫，曾自爆把票投給前總統蔡英文，還稱自己的終極目標是顛覆中國，台灣才能真正獨立。對此，台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今（2）日到郵局寄出舉報信，向中國國台辦舉報徐巧芯及其家人是台獨份子。

楊佩樺指出，劉彥澧為了拉攏友人，自爆2020年總統大選投給蔡英文，更說自己終極目標是要顛覆中國，這樣台灣才能獨立。她質疑，徐巧芯可以接受自己老公為了達到目的，用自己的政治立場作為欺騙的手段？還是徐巧芯及其家人是真心希望台灣獨立，因此徐巧芯才無所不用其極地，增加國民黨仇恨值、降低中國國民黨立委水準。

楊佩樺抨擊，今年4月徐巧芯在媒體前撇清自己與先生早已沒有和劉向婕聯繫、完全不知情，根本是在欺騙社會大眾。加上提供給洗錢公司的百萬金流、疑似詐欺銀行超貸等都交代不清，不禁令人質疑徐巧芯根本毫無誠信可言。

高雄市議員張博洋也說，劉彥澧自爆的言論，若為真心實意，則做為一個國民黨黨員，依靠國民黨得以任職台中市政府研考會主委的人，就是背棄政黨理念、也背棄同黨選民，毫無忠誠可言；若為虛情假意，身為一個合作對象，或最基本的人際相處，以偽裝政治立場來騙取對方信任，更是毫無誠實操守。

張博洋說，徐巧芯家人要嘛涉嫌詐騙洗錢、要嘛欺騙朋友、要嘛背棄中國黨，而徐巧芯在近日民調中，榮獲台灣人民心中「本身愛詐騙政治人物」的第二名，真的是『不是一家人，不進一家門』。他呼籲，徐巧芯一家人都在這場「騙」局之中騙選民、騙親友、騙民眾、騙法官、騙錢，騙來騙去都是為了換取、維護自己的利益。這樣的人身為公職人員、民意代表，請台灣人民看清楚。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今（2）日赴郵局寄出舉報信，向中國國台辦舉報國民黨立委徐巧芯及其家人為台獨份子。（台灣基進提供）

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺今（2）日赴郵局寄出舉報信，向中國國台辦舉報國民黨立委徐巧芯及其家人為台獨份子。（台灣基進提供）

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