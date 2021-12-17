民眾黨公投之夜 柯文哲兩度痛罵：我最痛恨滿嘴謊言的雙標黨

台灣民眾黨舉行「中道力量投出未來」公投之夜，柯文哲批評國民黨、民進黨把公投訴諸政黨對決、意識形態，甚至抹黑造假。（記者田裕華攝）

2021/12/17 22:26

〔記者陳昀／台北報導〕公投前夕，台灣民眾黨今晚在立法院旁青島東路舉辦「公投之夜」，號召近千人到場，黨主席柯文哲壓軸現身，他批評，公投應理性務實探討問題並做出選擇，國民黨、民進黨卻訴諸政黨對決、意識形態，甚至抹黑造假，他兩度痛斥執政黨，「我非常痛恨滿嘴謊言的政黨，都不會覺得不好意思，這才是我要反對的」，猴子爬到樹上才被看到屁股紅，民進黨執政很多所作所為都被看到。

台北市副市長黃珊珊、民眾黨秘書長謝立功、民眾黨全體立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿，以及地方黨部主委及幹部等人，今晚都到場響應民眾黨「公投之夜」，民眾黨也邀請名嘴朱凱翔、謝寒冰等人宣講。

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柯文哲說，本來公投是要用理性務實科學的態度探討台灣面臨的問題，經過大家討論後做出對台灣長久最有利的選擇，可是過去幾個月，國民黨、民進黨雙方訴諸政黨對決、意識形態，甚至用抹黑造假的方式引導公投結果。

柯文哲也一一分析四項公投案，他批評，核四花了3000億台幣，至今卻一度電都沒有發才是最大問題，而且兩黨都有矛盾之處，反核四的民進黨在前總統陳水扁時代追加預算趕工，號稱擁核的國民黨卻在前總統馬英九時代封存，兩黨都說的與做的相反，蔡英文總統當總統5年多，要停建大可用行政命令處理，卻花了逾40億元用於封存，那為什麼立委去考察時電線還是亂七八糟？錢都用到哪裡去？

針對萊豬，柯文哲主張源頭管理、明白標示就可以，可以很容易解決，是科學問題不需要搞成這樣，2012年以前，蔡總統和執政黨立委怎麼反萊豬，對照今天的嘴臉，其實可以坦白說時空環境不一樣，好好解釋哪裡不一樣所以要改政策，跟老百姓道歉，「我最痛恨就是這種雙標黨、這種滿嘴謊言的政黨，他們都不會覺得不好意思，這才是我們要反對他們的。」

關於三接，柯文哲說，當時民進黨還私下找他，說北部發電機組不夠，深澳電廠一定要蓋，結果兩週後，時任行政院長賴清德就宣布電夠用不用蓋，「我真的很shock，電到底夠還不夠？我非常痛恨這種整天說謊的政黨，他們也不會覺得不好意思。」

柯文哲強調，能源跟產業、政策是連動的，要一併調整，不管是核四或藻礁，都應該清楚說明讓人民討論、選擇，很遺憾兩個黨都沒有要處理，「如果我當總統」，應該是核二、核三延役，暫時擺著，核四不要蓋，用時間思考台灣能源、產業怎麼做，很遺憾這兩個黨，一個要四個圈、一個要四個叉，但圈圈叉叉之後，台灣何去何從還是沒人知道。此外，如果今天在愛沙尼亞，手機就可以投票，公投綁大選根本不是問題。

柯文哲說，有人問民眾黨為何常常批評民進黨，「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，民進黨是執政黨，很多所作所為會被看到，因為國民黨蹲在地上，屁股是不是紅的看不到，所以沒有批評，作為在野黨當然要給執政黨最大監督，台灣卻倒過來，執政黨監督在野黨，不知道在做什麼，希望民眾黨支持者日後面對台灣重要問題，都能敞開心胸跟親戚朋友討論，並投下自認對台灣最好的選擇，明天也是一樣的態度。

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