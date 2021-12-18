直指理性務實在台灣不吃香 柯文哲：選希特勒到梅克爾需要進步

台北市長柯文哲上午到金甌女中投票。（記者方賓照攝）

2021/12/18 10:48

〔記者陳昀／台北報導〕四大公投今天登場，民眾黨主席柯文哲上午到金甌女中投票，被問到民眾黨公投表現似乎被藍綠壓過，柯文哲說，理性務實在台灣不是被高度贊成，人民從選希特勒到選梅克爾當領袖，需要社會的進步，被追問是指台灣現在選希特勒嗎？柯笑回：「記者可以回去研究看看」。

柯文哲表示，還沒到下午不知道投票率，但選前資料看起來，投票率不是非常高，不過，投票是國民的權利跟義務，可以的話還是呼籲盡量投票，表達國民意志。至於昨演說時預設自己當總統如何處置能源問題，是已準備角逐大位？柯文哲說，身為台北市長，對有些政策還是有看法，政治不是喊口號，而是執行力。

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對於在民眾黨「公投之夜」自己擬稿，並在演說狂罵「我最痛恨滿嘴謊言的雙標黨」，似乎砲火猛烈？柯文哲回應，「雙標黨」還砲火猛烈？這已是全民共識、是常識，他以前怎麼罵萊豬，現在怎麼樣？同一個題目兩套嘴臉，政策不是不能改，但要道歉、說明，他態度很鴨霸，就是不然你要怎樣，我就當選的態度。

柯文哲表示，蔡英文臉書將反萊豬寫成反美豬是總統帶頭說謊造假，他可以說小編寫錯，那就出來道歉啊，「我也常常在道歉啊」，不可以這樣啦，這就是認知作戰，要說小編弄錯也可以，「我自己的臉書文章我會看，貼圖有時來不及給我看就貼了」，會不會出錯？有可能，但要出來說明、道歉，不是一副這種「不然你要怎樣」，他就最討厭這種態度。

針對民眾黨近期公投表現被藍綠壓過，柯文哲說，理性務實的態度在台灣今天的氛圍還不是被高度贊成，1933年德國人選希特勒當總理，2000年以後，德國選梅克爾，梅克爾是魅力型領袖，務實來看，對德國的民主社會進展是比較好的選擇，比希特勒好，人民要從希特勒到梅克爾，需要一個社會的進步。記者追問「所以台灣現在是選希特勒嗎？柯大笑說：「這位記者可以回去研究看看。」

柯文哲說，選希特勒到梅克爾需要進步。（記者方賓照攝）

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