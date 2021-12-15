為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇偉碩批陳吉仲「帶頭造謠」 農委會出示美官方報告回嗆擾亂視聽

    農委會出示美官方報告，直指美國貿易代表署公布「2021各國貿易障礙評估報告」第489頁，清楚載明美國撤銷泰國關稅優惠，是因為泰國遲遲未參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量，阻擋美國豬肉產品進口，因此撤銷相關免稅優惠。 （農委會提供）

    農委會出示美官方報告，直指美國貿易代表署公布「2021各國貿易障礙評估報告」第489頁，清楚載明美國撤銷泰國關稅優惠，是因為泰國遲遲未參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量，阻擋美國豬肉產品進口，因此撤銷相關免稅優惠。 （農委會提供）

    2021/12/15 13:51

    〔記者邱芷柔／台北報導〕四大公投案在將在本週六進行投票，其中「反萊豬」議題正反兩方持續交鋒。反瘦肉精毒豬聯盟成員、前榮總精神科醫師蘇偉碩今（15日）出示美國豬肉生產者委員會請願文件，批農委會主委陳吉仲稱「泰國因禁美豬遭關稅制裁」是「帶頭造謠」，揚言公投前將提告；對此農委會出示美國貿易代表署的報告打臉，直言蘇等人不顧科學證據與公開的國際文件，一再擾亂視聽，引用錯誤數據，完全扭曲事實，阻礙國家發展的腳步。

    蘇偉碩拿出由美國豬肉生產者委員會（NPPC）提交給美國貿易代表署（USTR）的正式請願文件。他指出，陳吉仲近日宣稱泰國因禁萊豬而遭到美國以取消關稅優惠報復，恐嚇台灣「反萊豬」公投若通過，也會遭到相同待遇，而事實是當時泰國對美豬採歧視性貿易措施，幾乎全面禁止美豬卻享有對美6.17億美元的農產貿易順差，因此才遭美取消部分優惠關稅。

    對此農委會搬出美方報告打臉，農委會指出，美國貿易代表署今年3月公布的「2021各國貿易障礙評估報告」第489頁，清楚載明美國撤銷泰國關稅優惠，是因為泰國遲遲未參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量，阻擋美國豬肉產品進口，因此2020年撤銷相關免稅優惠。

    農委會也強調，公投法第30條對於公民投票結果的處理已有明文規定，而無論此次公投結果如何，皆會尊重民意，並且依照公投法相關規定辦理，政府機關也會本於職責，持續向人民清楚說明。

    農委會表示，我國開放美國萊豬進口後，政府擬訂完整配套措施，包含清楚標示、採取日本模式，比照國內不使用萊劑創造市場區隔，更建立養豬產業百億基金，提升國內養豬競爭力，目標也在於提高國產豬肉自給率。今年國產豬肉的價格，是自口蹄疫爆發以來歷年最佳，成果清楚可見，也得到許多養豬產業界的支持。

    農委會也直言，蘇偉碩醫師等聯盟人士不顧科學證據與公開之國際文件，一再擾亂視聽，引用錯誤數據，完全扭曲事實，阻礙國家發展的腳步。呼籲國人理性思考，多加查證，強調政府一定會在守護國人飲食安全的前提下，為國家創造最大的國際競爭力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    盧秀燕稱12/18會去投票 不評論朱侯說法
    2021/12/15 13:44

    盧秀燕稱12/18會去投票 不評論朱侯說法
    綠營、台灣基進議員擬參選人 齊拚公投「4個不同意」
    2021/12/15 13:19

    綠營、台灣基進議員擬參選人 齊拚公投「4個不同意」

    瘦身黑科技！董至成靠「它」腰圍縮小一大圈
    林智堅：竹科不能1日沒有電 呼籲竹科人公投4個不同意
    2021/12/15 13:10

    林智堅：竹科不能1日沒有電 呼籲竹科人公投4個不同意
    南投公投票分2天清點 綠營主委「顧台灣一封信」催票
    2021/12/15 12:56

    南投公投票分2天清點 綠營主委「顧台灣一封信」催票

    優質國貨代名詞 大同節能勇奪金
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播