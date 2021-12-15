蘇偉碩批陳吉仲「帶頭造謠」 農委會出示美官方報告回嗆擾亂視聽

農委會出示美官方報告，直指美國貿易代表署公布「2021各國貿易障礙評估報告」第489頁，清楚載明美國撤銷泰國關稅優惠，是因為泰國遲遲未參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量，阻擋美國豬肉產品進口，因此撤銷相關免稅優惠。 （農委會提供）

2021/12/15 13:51

〔記者邱芷柔／台北報導〕四大公投案在將在本週六進行投票，其中「反萊豬」議題正反兩方持續交鋒。反瘦肉精毒豬聯盟成員、前榮總精神科醫師蘇偉碩今（15日）出示美國豬肉生產者委員會請願文件，批農委會主委陳吉仲稱「泰國因禁美豬遭關稅制裁」是「帶頭造謠」，揚言公投前將提告；對此農委會出示美國貿易代表署的報告打臉，直言蘇等人不顧科學證據與公開的國際文件，一再擾亂視聽，引用錯誤數據，完全扭曲事實，阻礙國家發展的腳步。

蘇偉碩拿出由美國豬肉生產者委員會（NPPC）提交給美國貿易代表署（USTR）的正式請願文件。他指出，陳吉仲近日宣稱泰國因禁萊豬而遭到美國以取消關稅優惠報復，恐嚇台灣「反萊豬」公投若通過，也會遭到相同待遇，而事實是當時泰國對美豬採歧視性貿易措施，幾乎全面禁止美豬卻享有對美6.17億美元的農產貿易順差，因此才遭美取消部分優惠關稅。

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對此農委會搬出美方報告打臉，農委會指出，美國貿易代表署今年3月公布的「2021各國貿易障礙評估報告」第489頁，清楚載明美國撤銷泰國關稅優惠，是因為泰國遲遲未參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量，阻擋美國豬肉產品進口，因此2020年撤銷相關免稅優惠。

農委會也強調，公投法第30條對於公民投票結果的處理已有明文規定，而無論此次公投結果如何，皆會尊重民意，並且依照公投法相關規定辦理，政府機關也會本於職責，持續向人民清楚說明。

農委會表示，我國開放美國萊豬進口後，政府擬訂完整配套措施，包含清楚標示、採取日本模式，比照國內不使用萊劑創造市場區隔，更建立養豬產業百億基金，提升國內養豬競爭力，目標也在於提高國產豬肉自給率。今年國產豬肉的價格，是自口蹄疫爆發以來歷年最佳，成果清楚可見，也得到許多養豬產業界的支持。

農委會也直言，蘇偉碩醫師等聯盟人士不顧科學證據與公開之國際文件，一再擾亂視聽，引用錯誤數據，完全扭曲事實，阻礙國家發展的腳步。呼籲國人理性思考，多加查證，強調政府一定會在守護國人飲食安全的前提下，為國家創造最大的國際競爭力。

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