南投公投票分2天清點 綠營主委「顧台灣一封信」催票

民進黨南投縣黨部主委羅美玲透過「顧台灣一封信」，呼籲南投鄉親踴躍參與公投守護台灣。（記者謝介裕攝）

2021/12/15 12:56

〔記者謝介裕／南投報導〕四大公投案進入最後倒數關鍵時刻，民進黨南投縣黨部特別發動全面陸空戰，除了舉辦社區座談會、街頭及菜市場宣講以外，今又加碼家戶派報、簡訊及廣播車穿梭大街小巷宣傳，同時縣黨部主委羅美玲還發出「顧台灣的一封信」，呼籲全縣鄉親踴躍參與公投，共為台灣美好未來打拼。

羅美玲在「顧台灣的一封信」中表示，四大公投案攸關國家的未來，若通過將影響台灣走入國際社會，藻礁公投影響到台灣環境安全、公投綁大選影響到台灣民主的安全、萊豬議題影響到台灣經濟的安全、核四及天然氣接收站牽涉能源政策，核四蓋蓋停停22年，一旦重啟發生意外，不只北部及宜蘭受災殃，全島都難逃被影響的命運，因此，12月18日投票日當天拜訪南投鄉親一定要出來投下四個不同意票，共同努力守護台灣這片美麗的家園。

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南投縣選舉選委會說，此次公投有4案，也以不同顏色區分，依序是第17案公投票白色的「重啟核四」、第18案淺黃色的「反萊豬」、第19案淺粉紅色的「公投綁大選」及第20案金黃色的「珍愛藻礁」，縣內總共設置492個投開票所，擁有投票權的公民共有42萬0687人。

由於南投幅員遼闊，公投票點收作業也區分2天進行，今日為草屯、中寮、埔里、國姓、魚池及仁愛等烏溪線6鄉鎮，明日則是南投、名間、竹山、鹿谷、集集、水里及信義等濁水溪線7鄉鎮市，且17日在各公所主任管理員及主任監票員就各投票所公投票作複查清點無誤後，統一保管在公所，並由警方協助戒護，以確保18日投票作業順利進行。

民進黨南投縣黨部派廣播車四處宣傳，呼籲南投鄉親踴躍參與公投守護台灣。（記者謝介裕攝）

南投縣政府秘書長洪瑞智（右2）、民政處長吳燕玲（左1）等人，督導公投票清點作業。（記者謝介裕攝）

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