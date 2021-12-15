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    首頁　>　政治

    公投當天可宣傳 中選會︰投票所30公尺內禁干擾勸誘

    中選會指出，投票所四周禁止喧擾，違者可能觸法。（中選會提供）

    中選會指出，投票所四周禁止喧擾，違者可能觸法。（中選會提供）

    2021/12/15 12:41

    〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投案即將於18日投票，中選會今天再度強調，公投法雖無禁止當天宣傳的規定，但在投票所四周30公尺內的範圍，若有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票的行為，且經警衛人員制止仍繼續者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

    中選會今表示，公投法於投票日當天並無禁止宣傳之規定，但投開票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，按其情節輕重，仍可能違反「刑法」第142條、第147條妨害投票秩序罪之規定。

    此外，中選會強調，民眾如於投開票所內，有穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止者，則依「公投法」第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依法處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

    另，中選會再次表示，此次公民投票的投票權人年齡資格，依法仍以原法定公投日（即2021年8月28日）前一日已滿18歲以上者為限，也就是2003年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權，至於2021年8月28日以後（包括當日）才滿18歲者，尚無此次之公民投票權。

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