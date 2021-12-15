綠營、台灣基進議員擬參選人 齊拚公投「4個不同意」

投入民進黨內初選競爭提名的林建南（圖中），至今已宣傳超過40場次，呼籲全民投下四個不同意票。（記者王姝琇攝）

2021/12/15 13:19

〔記者王姝琇／台南報導〕公投倒數3天，各地陣營卯足全力宣達理念，力拚到底！民進黨與台灣基進黨秉持相同的「4個不同意」主張，一早在台南市東區、中西區和北區等地，都能看見兩黨成員站在路口，或步行進入市場，以直球對決方式面對群眾宣揚理念。基進黨台南黨部主委李宗霖表示，倒數關鍵時刻更應不分選區、不分顏色，共同努力為台灣做對的事情，呼籲大眾1218蓋下公投「4個不同意」票。

公投日在即，各地政黨掃街拜票宛如大選，其中不少有意投入下屆市議員選舉的參選人，更希望藉由各種宣講方式提高曝光度！投入民進黨內初選競爭提名的中西、北區林建南，日前舉辦「4個不同意，民主布袋戲」宣揚理念，加上每日早晨站路口、在市場步行發傳單等方式，至今已宣傳超過40場次。

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林建南指出，這次的公投案是國民黨意圖拖垮台灣經濟的策略，使台灣不只暴露在核災危機中，且可能讓台灣被拒絕於國際貿易的談判台外面，這樣惡質且不理性的公投案，多數的企業界人士亦不同意。盼望不斷的通過宣講，讓民眾了解「4個不同意，台灣才能更邁進」，並堅決投下4個不同意票。

李宗霖對林建南的想法表達認同，他表示，這次公投案攸關台灣未來的經濟成長與民生的安定，這個戰場基進黨義無反顧。「徛khiā路頭」一直是基進黨宣達理念的傳統方式，藉由面對面的方式，讓民眾感受到宣導人的誠意。

而在某次步行掃街時，還遇見1位才年滿17歲的年輕同學，自製標語獨自在夜市舉牌呼籲民眾投下不同意票。李宗霖感動的表示，看到年輕人通過這樣的方式，豪不畏懼的直接面對群眾表達想法，是台灣的希望。多年來所建構的民主絕對不能因為這種不負責任的公投案而倒退，一步一腳印的堅固台灣的未來，才是台灣各族群共同的福氣。

基進黨台南黨部主委李宗霖認為，越是接近倒數關鍵時刻，更應不分選區、不分顏色齊心宣傳四個不同意的重要性。（記者王姝琇攝）

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