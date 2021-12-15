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    林智堅：竹科不能1日沒有電 呼籲竹科人公投4個不同意

    林智堅：竹科不能1日沒有電，呼籲竹科人公投4個不同意（新竹市政府提供）

    林智堅：竹科不能1日沒有電，呼籲竹科人公投4個不同意（新竹市政府提供）

    2021/12/15 13:10

    〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區今舉行41週年園慶，新竹市長林智堅親自到場祝賀，他致詞指出，竹科讓新竹人「走路有風」，半導體產業讓台灣成為連結全世界的「超導體」；他也指出，竹科1日都不能沒有電，三接如期興建完成，提供穩定的電力格外重要，現場更呼籲竹科廠商要號召員工在公投日投下4個不同意，讓台灣國際經貿發展更穩定、半導體發展更有競爭力。

    林智堅說，今年對台灣、對竹科來說是「最壞的年代，也是最好的年代」，在疫情與中美貿易影響之下，全球供應鏈重組的速度加快，台灣半導體產業仍是晶圓代工第1、封測第1、IC設計第2，是全球可信任的重要夥伴。現在的竹科不只是台灣重要的戰略產業聚落，更是台灣連結全世界的超導體。

    林智堅強調，竹科每月用電約10億度，1日都不能沒有電，三接如期興建完成，提供穩定的電力格外重要，讓產業穩定發展，更讓國家能源政策轉型。他呼籲竹科廠商，號召全體員工在12月18日公投日投下4個不同意，讓台灣在國際經貿發展更穩定，半導體產業更有競爭力。

    林智堅特別感謝竹科管理局局長王永壯及勤奮的竹科人，他感性地說，今年是刻苦銘心的一年，受到疫情影響，國際媒體高度關注竹科的狀況，在總統蔡英文的支持之下，新竹市政府與5醫院及國軍弟兄的支援，18小時迅速組建竹科專案篩檢站，竹科也首度與地方政府合作，5天共同篩檢5213位移工，守住護國神山群，也守護國人健康。

    「今日的新竹不只是台灣的新竹，而是世界的新竹」林智堅說，今年疫情趨緩後，AIT處長孫曉雅、美國參眾議員、英國代表鄧元翰、澳洲辦事處新任代表露珍怡都來到竹市、竹科參訪，讚譽台灣防疫有成，也特別關心台灣半導體產業發展。

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