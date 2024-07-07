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「戰鬥藍」基隆護樑！ 四叉貓到場開直播 場外「拆樑」民眾爆衝突

國民黨今天（7日）在基隆信義市場旁舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，網紅四叉貓（劉宇）也到場開直播。（記者俞肇福攝）

國民黨今天（7日）在基隆信義市場旁舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，網紅四叉貓（劉宇）也到場開直播。（記者俞肇福攝）

2024/07/07 17:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑罷免案如火如荼進行中，前中廣董事長趙少康今天（7日）領軍「戰鬥藍」成員赴基隆宣講，反制罷免行動；網紅四叉貓（劉宇）也到場開直播，場外也爆發零星口角衝突，還有挺「拆樑」民眾舉牌「做人別太徐巧芯、做事別像謝國樑」抗議，都被警方請走。

基隆市警察局指出，今天上午「反惡罷、挺善樑」的集會活動，事先都有經過申請核准，由於騎樓也列入範圍，為了避免「力挺謝國樑」、「罷免謝國樑」雙方人馬起衝突，才會請罷樑的民眾離開。

趙少康等人7日上午抵達基隆信義市場旁，參加「反惡罷、挺善樑」的宣講，除了趙少康，前台北市長郝龍斌和立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇、林沛祥及台北市議員游淑慧、鍾小平，基隆市議員何淑萍、韓世昱都站上「肥皂箱」宣講。

挺「罷樑」的劉姓婦人表示，她聽說國民黨有一批人要來信義市場辦宣講支持謝國樑，她只不過是說「謝國樑下台」！大拇指同時比出下台手勢，警察叫她離開，憑什麼？

另外，拖著菜籃車的林姓婦人說，為什麼叫那些外地的、不了解基隆的民意代表，跑來基隆亂說話，說這是代表我們基隆人，反而她住基隆60、70年卻不能說話？她要指控謝國樑欺負老人，為何老人不能申請GOGORO，要去搭會漏水、會漏油的市公車。

針對場外有民眾抗議鬧場？謝國樑會後受訪時表示，今天所有兄弟姊妹前來支持，讓他覺得非常有力量，所以對於任何想要干擾影響的舉止，他都不會在意，「我們會平常心以對。」趙少康也表示，有來那些人無所謂，民主政治，各有立場很正常。

國民黨今天（7日）在基隆信義市場旁舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，場外有支持「拆樑」民眾舉牌抗議，警方將雙方人馬隔開。（記者俞肇福攝）

國民黨今天（7日）在基隆信義市場旁舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，場外有支持「拆樑」民眾舉牌抗議，警方將雙方人馬隔開。（記者俞肇福攝）

國民黨今天（7日）在基隆信義市場旁舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，場外有支持「拆樑」婦人與「護樑」民眾零星口角；基隆市警方趕緊將雙方人馬隔開。（記者俞肇福攝）

國民黨今天（7日）在基隆信義市場旁舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，場外有支持「拆樑」婦人與「護樑」民眾零星口角；基隆市警方趕緊將雙方人馬隔開。（記者俞肇福攝）

國民黨今天（7日）在基隆信義市場旁舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，場外有支持「拆樑」婦人與「護樑」民眾零星口角；基隆市警方趕緊請婦人離開。（記者俞肇福攝）

國民黨今天（7日）在基隆信義市場旁舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，場外有支持「拆樑」婦人與「護樑」民眾零星口角；基隆市警方趕緊請婦人離開。（記者俞肇福攝）

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