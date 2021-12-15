盧秀燕稱12/18會去投票 不評論朱侯說法

民進黨市議員要求盧秀燕對四大公投表態。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/15 13:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離公投投票倒數計時，民進黨市議員今天與市長盧秀燕激烈攻防，民進黨市議員除了要求盧秀燕對國民黨兩派意見，即黨主席朱立倫的在野黨立場及新北市長侯友宜的人民立場表態，還詢問盧秀燕要不要去投票。市長盧秀燕則表示，12月18日會去投公投票，至於民進黨要她評論朱立倫及侯友宜的說法，盧秀燕強調，對任何人的表態她沒有評論。

中市議會今天進行市政總質詢，民進黨正國會市議員江肇國、曾朝榮、蔡耀頡、賴佳微、李天生等市議員針對四大公投問題與市長盧秀燕激烈攻防。

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曾朝榮表示，對前總統馬英九公開場合反萊豬非常不以為然，覺得很可恥，當初就是馬英九主張萊牛進口，他詢問盧秀燕對馬英九的做法的看法，盧秀燕則表示最近朝野市議員放了公投影片，對於他人的立場不評論，即使不同政黨也不會評論。

曾朝榮強調反萊豬將影響到台灣無法加入CPTPP，影響到台灣國際貿易，甚至影響FTA的簽訂，盧秀燕則反駁，CPTPP美國沒有加入，FTA是雙邊協定。

曾朝榮痛批盧秀燕換了位置換了腦袋，在立委時就支持馬英九擔任總統開放萊牛進口，此時竟反對萊豬。

盧秀燕則回應，當時她雖是執政黨的立委，但是她並沒有投贊成票，站在人民立場，即使自己執政黨她也反對。

市議員蔡耀頡則表示，萊豬進口關係到台灣國際貿易，關係台灣是否信守承諾，另一案重啟核四公投案，核四位在斷層帶，為何市長都不說。

盧秀燕表示，當初在立法院討論萊牛進口就說，萊牛不會進來，但萊牛還是進來了，若開放萊豬進口，最後萊豬還是進來，民眾心中會有疑慮，她只是替人民說出心中的疑慮。

蔡耀頡反批，萊牛是馬英九時代進口的，「你要搞清楚，吃了那麼多萊牛，身體有怎樣嗎，人民可以自己選舉」。

賴佳微則批市長盧秀燕說一套做一套，嘴巴反萊豬，搞不好心中想要進口萊豬。

江肇國則要求盧秀燕，應該對馬英九的昨是今非及一位在位及退位的馬英九立場如此不同評論，而盧市長疑慮如一旦進口萊豬如同進口萊牛一樣，一旦開放就會進口，是否是疑慮當初馬英九的承諾跳票。

江肇國更要求盧秀燕對於國民黨兩派聲音，分別是朱立倫的在野黨要有立場及侯友宜的傾聽人民的聲音，要人民做主的說法發表看法。

盧秀燕表示，對於黨務和選舉，她在任3年期間都一向不評論，對於任何人的表態，都予以尊重、不表示意見。

盧秀燕強調公投的意義，就是要設法保障人民的選擇，所以每個人都有自己的權利，自己決定要不要表態、要不要選擇，民主最高的意義是不論對方是什麼職務，都要予以尊重，這就是她為何對所有人的表態也不予以評論，因為民主的真諦是尊重所有人的表態權利，她也強調公投當日，一定會去投票。

市長盧秀燕表示，不會評論他人對四大公投的看法，也表示會在18日去投票。（記者蘇金鳳攝）

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