南市議員宣講公投「4不」 民眾貼心送熱咖啡打氣

南市議員呂維胤（中）啟動選舉肉搏戰，近距離與民眾宣傳公投四個不同意，民眾貼心送上熱咖啡為他加油打氣！（記者王姝琇攝）

2021/12/14 13:11

〔記者王姝琇／台南報導〕公投日倒數5天，南市議員呂維胤啟動選舉肉搏戰模式，一早前往華平路和民權路口「站街口」拜票，呂維胤在車流最尖峰的時段連續演說1個小時，懇請大家支持「4個不同意，讓台灣更有力」，一對新婚夫妻聽到街口賣力的宣傳聲，特地送上熱咖啡為團隊加油打氣，讓團隊成員在寒冷早晨感受到溫暖，一定要盡全力打拚到最後。

呂維胤表示，很多高齡長輩至今都還搞不清4項公投議題，團隊除了站街口，也安排到市場宣傳，這種選舉肉搏戰模式就是要近距離讓絕大多數且不同族群的民眾都能認知到此次公投「4個不同意」的重要性；他以最簡要的方式說明，我們不同意核四重啟，因為要遠離核災；不同意三接遷移，因為天然氣發電減少空污；不同意美豬不能進口，因為台灣要和世界做鄰居；不同意公投綁大選，因為不想開票開到12點，拜託支持「4個不同意，讓台灣更有力」。

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街口宣講時呂維胤提及，這次選票中沒有候選人的名字，沒有蔡英文的名字、沒有賴清德的名字、沒有林俊憲的名字、也沒有呂維胤的名字，只有議題詢問「同意」和「不同意」，拜託4張都投不同意，讓台灣走出去、政策執行更順利、能源轉型更有力。也有不少民眾停等紅燈時向宣傳團隊比讚，支持「4個不同意」。

不僅如此，聽聞呂維胤拜票聲的新婚夫婦還特別買熱咖啡來加油打氣，他們表示，呂維胤長期為年輕人發聲，也爭取很多地方建設；面對公投日在即透過各種方式宣傳，期許能讓更多人了解公投對台灣的重要，並表示12月18日一定會去投票，呼籲大家一起來支持「4個不同意」。

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