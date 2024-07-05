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立院協商釋憲訴訟代理人 黃國昌3疑問：籲韓國瑜應有嚴正態度

針對國會擴權釋憲訴訟代理人，民眾黨團總召黃國昌在受訪指出3問題，包含憲法法庭未邀立法院機關代表、就審期間倉促僅剩4天、3名訴訟代理人對抗12人的律師團隊。（記者李文馨攝）

針對國會擴權釋憲訴訟代理人，民眾黨團總召黃國昌在受訪指出3問題，包含憲法法庭未邀立法院機關代表、就審期間倉促僅剩4天、3名訴訟代理人對抗12人的律師團隊。（記者李文馨攝）

2024/07/05 11:13

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭將於下週三（10日）開庭討論暫時處分案，立法院長韓國瑜今（5）日舉行朝野協商，討論3名立法院訴訟代理人名單。民眾黨團總召黃國昌在黨團記者會後受訪指出3問題，包含憲法法庭未邀立法院機關代表、就審期間倉促僅剩4天、3名訴訟代理人對抗12人的律師團隊；他質疑，這是否符合憲法法庭所謂正當法律程序，同時呼籲院長韓國瑜對此應有非常嚴正的態度。

黃國昌指出，憲法法庭發函給立法院的內容「非常奇怪」，立法院作為相對機關，憲法法庭卻未邀請立法院機關代表，只邀請訴訟代理人，這完全違反過去立法院聲請釋憲案的慣例，「怎麼連應當遵守正當法律程序的憲法法庭，這麼基本的相對人的聽審權都會剝奪呢？」

黃國昌提及，他會在今日黨團協商正式跟韓國瑜表示，呼籲他站在立法院大家長的立場，對此事要有非常嚴正的態度。

黃國昌表示，第二，立法院今天才準備協商討論由誰擔任訴訟代理人，且就算討論完人選，也要詢問對方是否願意，訴訟代理人也僅剩4天可以準備，「難道4天的就審期間，就是憲法法庭的高度？所謂的正當法律程序嗎？」

黃國昌也說，第三，立法院作為相對人，共有4個機關聲請釋憲，包含立法院民進黨團、總統、行政院及監察院，每個機關都可以請3位律師，憲法法庭將4案併案辯論、審理；他質疑，立法院面對4個機關，為何立法院委任的訴訟代理人僅有3人？「你是要逼立法院3位訴訟代理人團隊，對抗總共12人的律師團隊嗎？這有符合憲法法庭所謂的正當法律程序嗎？」

媒體詢問，訴訟代理人是否會由黃國昌擔任？黃國昌回應，訴訟代理人要由現職律師擔任，而他現職立委，依照「律師法」規定，當立委時不能登錄，沒有登錄、加入律師公會無法執業，這是違反律師法的行為，因此他不可能擔任訴訟代理人。

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