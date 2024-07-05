為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

洪秀柱明率近200位青年赴杭州出席「第7屆海峽兩岸青年發展論壇」

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱明天將率近200位青年赴對岸參加第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」。（資料照）

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱明天將率近200位青年赴對岸參加第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」。（資料照）

2024/07/05 10:48

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱明天將率近200位青年赴對岸參加第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」，預定將與中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤以及浙江省委書記易煉紅會面。

洪秀柱辦公室指出，第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」將於8日在浙江省杭州揭幕，兩岸共計500多位青年朋友參加，本屆論壇主題為「同心同行，共創未來」，期許兩岸青年「共享融合，開創新時代」。

洪秀柱表示，520後兩岸情勢緊張，兩岸關係發展停滯甚至倒退，但民間的交流不能斷，因為兩岸和平為民心所繫，順應民心為所當為，她長年推動兩岸青年交流，為下一代開太平。

洪辦表示，「海峽兩岸青年發展論壇」主要功能與目的在於讓兩岸青年建立友誼的橋樑，藉由論壇活動以及主題營的安排，讓參與青年「同住、同行、同食」，打造彼此深刻的友誼，讓兩岸青年以身為中華兒女而感到榮耀，更讓世界明白兩岸中華民族新生代，不分你我期待兩岸融合的真實心聲。

洪秀柱一行預計在浙江省杭州、寧波、紹興、金華、義烏與麗水各地進行為期6天5夜的參訪，整個論壇將在12日結束。

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱明天將率近200位青年赴對岸參加第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」。

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱明天將率近200位青年赴對岸參加第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
洪秀柱出席「海峽兩岸青年發展論壇」 可望循例會劉結一
2020/10/06 12:18

洪秀柱出席「海峽兩岸青年發展論壇」 可望循例會劉結一
洪秀柱出席兩岸青年論壇 綠委：在台灣早就過氣 統戰樣板沒效果
2022/05/11 13:37

洪秀柱出席兩岸青年論壇 綠委：在台灣早就過氣 統戰樣板沒效果

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
張柏芝遭控「拿錢不辦事」反擊了！前老闆再嗆聲「我有證據」
2024/06/05 07:38

張柏芝遭控「拿錢不辦事」反擊了！前老闆再嗆聲「我有證據」
劉結一、洪秀柱同聲一氣 陸委會：宣傳對台工作
2021/07/23 23:02

劉結一、洪秀柱同聲一氣 陸委會：宣傳對台工作

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播