洪秀柱明率近200位青年赴杭州出席「第7屆海峽兩岸青年發展論壇」

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱明天將率近200位青年赴對岸參加第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」。（資料照）

2024/07/05 10:48

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱明天將率近200位青年赴對岸參加第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」，預定將與中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤以及浙江省委書記易煉紅會面。

洪秀柱辦公室指出，第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」將於8日在浙江省杭州揭幕，兩岸共計500多位青年朋友參加，本屆論壇主題為「同心同行，共創未來」，期許兩岸青年「共享融合，開創新時代」。

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洪秀柱表示，520後兩岸情勢緊張，兩岸關係發展停滯甚至倒退，但民間的交流不能斷，因為兩岸和平為民心所繫，順應民心為所當為，她長年推動兩岸青年交流，為下一代開太平。

洪辦表示，「海峽兩岸青年發展論壇」主要功能與目的在於讓兩岸青年建立友誼的橋樑，藉由論壇活動以及主題營的安排，讓參與青年「同住、同行、同食」，打造彼此深刻的友誼，讓兩岸青年以身為中華兒女而感到榮耀，更讓世界明白兩岸中華民族新生代，不分你我期待兩岸融合的真實心聲。

洪秀柱一行預計在浙江省杭州、寧波、紹興、金華、義烏與麗水各地進行為期6天5夜的參訪，整個論壇將在12日結束。

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱明天將率近200位青年赴對岸參加第7屆「海峽兩岸青年發展論壇」。

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