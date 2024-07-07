鄭文燦疑涉貪 矢板明夫：對民進黨來說短空長多

矢板明夫認為，此事件對民進黨來說是「短空長多」，不過他也擔心社會焦點可能因此被轉移，導致立院攻防被忽視。（資料照）

2024/07/07 07:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案收受賄賂，法院6日裁定500萬元交保。震驚國內政壇，行政院與民進黨第一時間均表示希望能盡速釐清真相。資深媒體人矢板明夫認為，此事件對民進黨來說是「短空長多」，不過他也擔心社會焦點可能因此被轉移，導致立院攻防被忽視。

矢板明夫提到，針對鄭文燦涉貪一案，不管民進黨還是總統府都表態尊重司法，這至少可以看出，台灣的司法是有相對獨立性，只要涉嫌犯罪，無論屬於哪個政黨都會受到調查。

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矢板明夫認為，此事件對民進黨來說是「短空長多」，短期或許對民進黨的聲譽會有一定的影響，但是長遠來看，可證明民進黨執政團隊不護短，若司法最後證明鄭文燦確實有貪污行為，那麼民進黨定會「大義滅親」，讓民眾看到其「對腐敗零容忍」的決心，而不像「某些在野黨」，將有犯罪前科的人放在重要位子上，還對其言聽計從。

矢板明夫也提到，鄭文燦案在此時爆發，最令人擔心的是社會焦點可能會從立院法案攻防上轉移注意力至此案，一些親中法案、破壞台灣民主制度的法案被在野黨暗渡陳倉。矢板明夫文末也直言：「杜絕貪腐、懲治貪腐非常重要。但是同時，大家要記得，捍衛民主和自由，更加重要。」

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