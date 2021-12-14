江啟臣、許淑華陪顏寬恒掃街 力推公投「四個同意」

國民黨立委江啟臣（中）、許淑華（右），今天到台中第二選區，陪同國民黨立委補選候選人顏寬恒（左），以車隊進行公投宣講。（記者陳建志攝）

2021/12/14 12:46

〔記者陳建志／台中報導〕全國公投將在本週六投票，國民黨立委江啟臣、許淑華，今天早上到台中第二選區，陪同國民黨立委補選候選人顏寬恒，以車隊進行公投宣講，希望讓民眾更清楚四項公投，並高呼「四個都同意，台灣更美麗」，呼籲民眾18日能投下四個同意。

江啟臣表示，最近將會北、中、南進行宣講，希望透過沿街宣傳的方式，呼籲大台中和各地民眾12月18日踴躍出來投票，強調這是人民作主的日子，四項公投由人民自己決定，而國民黨作為一個政黨，則是表達四個都同意的主張，希望「四個都同意，台灣更美麗」，並藉由公投修正政府錯誤的政策。

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江啟臣表示，不管是萊豬進口還是公投大選，護藻礁、有穩定的能源，不要有缺電、停電的狀況發生，強調這些都是民生的議題，希望透過人民的選票，來決定國家的政策。

許淑華則說，中部民眾在肺腺癌和呼吸道方面的疾病不斷提高，希望透過公投，提出保護下一代的政策，強調距離投票只剩幾天，希望保握時間，在大街小巷進行宣講，讓民眾知道這次公投的重要，並說最近在地方宣講時，還有不少民眾搞不清楚，到底是要投同意還是不同意？因此要把握時間加緊宣傳。

顏寬恒則說，最重要是要跟民眾說明，12月18日的公投是直接民意的展現，民眾透過選票跟政府說，你的政策是錯的，因此呼籲民眾踴躍出來投票，強調這次公投包含食安、投票權力、環保，最重要就是空污的問題，因中火就在這個選區，無法接受政府恐嚇，若藻礁公投通過，政府就要讓中火每年多燒500萬噸的煤炭，讓中部鄉親活在恐懼中，因此呼籲民眾站出來行使公民權。

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