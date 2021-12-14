為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    江啟臣、許淑華陪顏寬恒掃街 力推公投「四個同意」

    國民黨立委江啟臣（中）、許淑華（右），今天到台中第二選區，陪同國民黨立委補選候選人顏寬恒（左），以車隊進行公投宣講。（記者陳建志攝）

    國民黨立委江啟臣（中）、許淑華（右），今天到台中第二選區，陪同國民黨立委補選候選人顏寬恒（左），以車隊進行公投宣講。（記者陳建志攝）

    2021/12/14 12:46

    〔記者陳建志／台中報導〕全國公投將在本週六投票，國民黨立委江啟臣、許淑華，今天早上到台中第二選區，陪同國民黨立委補選候選人顏寬恒，以車隊進行公投宣講，希望讓民眾更清楚四項公投，並高呼「四個都同意，台灣更美麗」，呼籲民眾18日能投下四個同意。

    江啟臣表示，最近將會北、中、南進行宣講，希望透過沿街宣傳的方式，呼籲大台中和各地民眾12月18日踴躍出來投票，強調這是人民作主的日子，四項公投由人民自己決定，而國民黨作為一個政黨，則是表達四個都同意的主張，希望「四個都同意，台灣更美麗」，並藉由公投修正政府錯誤的政策。

    江啟臣表示，不管是萊豬進口還是公投大選，護藻礁、有穩定的能源，不要有缺電、停電的狀況發生，強調這些都是民生的議題，希望透過人民的選票，來決定國家的政策。

    許淑華則說，中部民眾在肺腺癌和呼吸道方面的疾病不斷提高，希望透過公投，提出保護下一代的政策，強調距離投票只剩幾天，希望保握時間，在大街小巷進行宣講，讓民眾知道這次公投的重要，並說最近在地方宣講時，還有不少民眾搞不清楚，到底是要投同意還是不同意？因此要把握時間加緊宣傳。

    顏寬恒則說，最重要是要跟民眾說明，12月18日的公投是直接民意的展現，民眾透過選票跟政府說，你的政策是錯的，因此呼籲民眾踴躍出來投票，強調這次公投包含食安、投票權力、環保，最重要就是空污的問題，因中火就在這個選區，無法接受政府恐嚇，若藻礁公投通過，政府就要讓中火每年多燒500萬噸的煤炭，讓中部鄉親活在恐懼中，因此呼籲民眾站出來行使公民權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    千字文談公投 侯友宜：傳達參選的初衷「人民做主」
    2021/12/14 12:41

    千字文談公投 侯友宜：傳達參選的初衷「人民做主」
    憂公投難過25％門檻 葉元之捷運板南線宣講催票
    2021/12/14 12:40

    憂公投難過25％門檻 葉元之捷運板南線宣講催票

    溫差大易猝死！醫：頸部保暖是關鍵
    藍營質疑公投結果不算數 蘇貞昌批：惡意曲解
    2021/12/14 12:33

    藍營質疑公投結果不算數 蘇貞昌批：惡意曲解
    珍愛藻礁環團籲投同意票 男「插花」支持核四險擦槍走火
    2021/12/14 12:24

    珍愛藻礁環團籲投同意票 男「插花」支持核四險擦槍走火

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    重啟核四有8大不可行 跨科系學者齊呼籲公投不同意
    2021/12/14 12:05

    重啟核四有8大不可行 跨科系學者齊呼籲公投不同意
    「給侯大的一封公開信」 應曉薇喊話：應完成國民黨價值與使命
    2021/12/14 12:04

    「給侯大的一封公開信」 應曉薇喊話：應完成國民黨價值與使命
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播