質疑蔡英文搭專機宣講公投 藍營拿馬英九油料費單據批民進黨

立法院國民黨團總召費鴻泰等人今開記者會。（資料照）

2021/12/14 12:59

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委江啟臣昨質詢要求國防部副部長王信龍說明近期蔡英文總統使用空軍行政專機跑公投的次數與繳費記錄，國防部常務次長李宗孝在身旁提示「不用答了，他這個有政治目的」。立法院國民黨團總召費鴻泰等人今開記者會宣布將李宗孝列為不受歡迎人物，若不認錯道歉，將拒絕協商國防部明年度預算；他們也出示前總統馬英九過去兼任國民黨主席時付出674萬2202元油料錢單據，對嗆民進黨敢不敢公開？

針對藍營質疑，總統府發言人張惇涵日前已表示，執政團隊依法是公投案的反方當事人，向人民報告說明國家政策，也是總統、副總統的責任，這是公務、不是選務。執政團隊負責任向人民報告政策，與社會進行溝通，並沒有違反行政中立法。至於政府專機的運用，早在2019年總統大選期間，在野黨就炒作過相關議題。歷任政府有相關的規定，蔡總統與賴副總統的處理標準，都會比照馬前總統辦理，一切按照規定。

請繼續往下閱讀...

費鴻泰表示，政務官要為黨辯論他尊重，但李宗孝是文官，必須對人民、國家效忠，對於國防部常務次長李宗孝行政不中立，急著想向綠營表功，感到非常不齒，這個人可能想要升官，把行政中立、人格、是非、道德擺在一邊，國民黨團即日起將李宗孝列為不受歡迎人物，如果李宗孝不認錯道歉，國民黨團將拒絕協商國防部111年度預算，全部送交院會逐案討論。

國民黨團書記長陳玉珍表示，還前總統馬英九公道的一定是蔡英文，蔡英文參與公投宣講的專機油料都是人民納稅錢，江啟臣在立法院國防外交委員會要求提供相關資料，基於行政中立、軍隊國家化、人民納稅錢、施政透明立場，這些都不是機密、應該可以提供，沒想到李宗孝竟罔顧國家發展、行政中立原則，在旁邊提示「不要回答這個問題」，顯然對國家憲法沒有基本認識。

立法院外交國防委員會召委、國民黨立委陳以信批評，這種藐視國會的惡例不只發生在個別委員會，蘇揆在立法院院會的硬凹、蠻橫，外交部長吳釗燮的拒答、答非所問，還有農委會主委陳吉仲拍桌生氣、中選會副主委陳朝建對立委嘆氣搖頭，這都是上樑不正下樑歪的最壞示範，今天連常務人員都藐視國會，被列為不受歡迎人物，剛好而已。

陳以信表示，自己在立法院會質詢蘇貞昌為什麼用公務預算執行公投宣講，問了6次，蘇一次都回答不出來，最後請中選會拿出一個執行辦法，指行政院可在辯論會擔任當然反方，但這項辦法並沒有說行政院可以成為反方的宣傳單位，而且這行政院拿自己發的行政命令說自己可以宣傳，這已經擴大解釋、超越公投法母法。

陳以信指出，蔡英文、賴清德、蘇貞昌這段時間有28次專機任務用於公投，並聲稱是按照歷任總統府作業辦法，他曾任總統府發言人從未聽過這種辦法，但比較馬英九2009年擔任國民黨主席後，所有輔選行程的油料、保險等雜支一概由國民黨出錢，2009年至2011年國民黨總計付了674萬2202元，這個數字代表行政中立，代表國民黨不會揩國家的油，民進黨敢不敢公開自己繳多少油料錢？看看是不是你們在揩國家的油？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法