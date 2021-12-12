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    首頁　>　政治

    公投4個不同意！民進黨台東縣黨部四維夜市開講

    劉櫂豪再上四維路夜市呼籲民眾公投投4不護台灣。（記者陳賢義攝）

    劉櫂豪再上四維路夜市呼籲民眾公投投4不護台灣。（記者陳賢義攝）

    2021/12/12 20:44

    〔記者陳賢義／台東報導〕反萊豬等四項公投18日將投票，民進黨台東縣黨部今（12日）晚在台東市四維路夜市開講，立委劉櫂豪呼籲鄉親4項公投都投下不同意，讓真正的民意表達出來，給執政者更有力的支持，才能在國際上突破外交困境，能源問題才能獲得解決。

    民進黨台東縣黨部及接連幾天走上街頭、走進市場，講述4項公投不同意原因，「環境更安全，我們拒絕核四重啟」、「貿易更國際，我們拒絕反美豬進口」、「護藻礁生態，我們拒絕三接遷離」、「大選更快速，我們拒絕公投綁大選」，希望透過幾場街頭宣講，能夠讓台東的鄉親更了解公投的4個題目，該怎麼投才是對台灣未來最好的選擇，今晚最終場前進四維夜市。

    劉櫂豪表示，接力衝刺是希望大家能夠了解這次公投對台灣未來是非常深遠的，所以希望號召更多人出來投票，投下4不同意讓台灣更有力，當然公投與一般投票不同沒有候選人，議題也不是與台東有關，所以有些人會覺得略有疑惑，但其實與台灣有非常密切的關係，因為台灣要好台東才會好。

    劉櫂豪表示，希望藉由街頭開講讓大家知道公投對台灣具有非常重要的影響，因為這近2年期間大家一起努力讓疫情的影響降到最低，所以希望台灣能有一個穩定的力量，就是希望能維持現有的動態，且更深化台灣與美國的關係，能夠更保護我們的民主，4不同意是保護台灣更向前的力量之一。

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