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    5個不同意！林昶佐轟：發動公投、罷免搞亂台灣及萬華

    無黨籍立委林昶佐（右）表示，公投搞亂台灣，罷免也是藉機搞亂台北市中正、萬華區，呼籲選民挺身，12月18日投下四個不同意、1月9日也要站出來對罷免案投下不同意。 （記者鄭名翔攝）

    無黨籍立委林昶佐（右）表示，公投搞亂台灣，罷免也是藉機搞亂台北市中正、萬華區，呼籲選民挺身，12月18日投下四個不同意、1月9日也要站出來對罷免案投下不同意。 （記者鄭名翔攝）

    2021/12/12 20:35

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍立委林昶佐被選區無黨籍台北市議員鍾小平發起罷免；今（12日）出席公投說明會時痛批，疫情期間忙著投入各項防疫、紓困，卻有人為自身政治利益發動罷免，並自稱是「回國民黨的禮物」，此舉如同國民黨發動公投搞亂台灣，發動罷免也是藉機搞亂台北市中正、萬華選區，呼籲選民挺身而出，12月18日4項公投案投下4個不同意，下月9日也要站出來，對罷免案投下不同意。

    林昶佐今出席於萬華龍山寺前舉辦的「5個不同意 全面終結惡戰」公投說明會，憤慨表示，5月期間萬華疫情嚴重，每天都有接不完的求助電話，想辦法讓確診者送醫，6月進入紓困階段，也忙於協助弱勢家庭，但卻有人為了自身政治利益發動罷免。

    林昶佐表示，特定人士將罷免案當作是「回國民黨的禮物」，目的不為中正、萬華著想，而是只圖自身利益，如今疫情趨緩，上月成功舉辦青山王祭、萬華大鬧熱等活動，讓許多人走進萬華、促進地方振興，卻有人藉此機會想搞亂中正、萬華。

    林昶佐轟，此次公投與罷免背後都是有心人不懷好意，拿出1996年就已經公投過、藍綠也均有「非核家園」共識的「骨灰級議題」來亂台灣，試圖阻礙國家進步發展，罷免案也是見不得萬華、中正區走出疫情陰霾邁向更好的振興方向，因此呼籲選民不僅要12月18日公投投下4個不同意，明年1月9日罷免案也要挺身而出、投下不同意票。

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