「莫被魔神仔牽去」蘇貞昌屏東內埔宣講：硬蓋封存要重啟都國民黨

蘇貞昌回屏東宣講下個不同意。（記者陳彥廷攝）

2021/12/12 19:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕下週六12月18日就是公投日，民進黨把握投票前最後週末衝刺「四個不同意」，行政院長蘇貞昌昨天再度返屏東內埔鄉宣講，最後週末也衝出高潮，會場共湧入超過5000人。

黃金週末的公投宣講昨天由原民立委伍麗華舉辦，場地於六堆紀念公園，平坦草皮吸引超過五千人到場，鄉長鍾慶鎮、立委周春米、伍麗華及縣長潘孟安輪番登台，最後由蘇貞昌壓軸。

請繼續往下閱讀...

來到客家鄉，曾任縣長的蘇貞昌上台即用客語問好拉近距離，強調他上任後核定給屏東高鐵、周邊科學園區，還有3間大型醫院，浚深東港、鹽埔港，還守住非洲豬瘟及首波武漢肺炎，並促台商回台投資逾1.5兆元，小孩的生育或教育通通到，蔡總統上任後更是年年有盈餘，這就是有政府會作事。

蘇貞昌隨後話鋒一轉，痛批國民黨只會亂，不論是嗆要槍斃陳時中，凍結在歐洲打拼的外交部預算，還有在國會丟水球、灑麵粉、灑豬內臟，丟臉丟到國際。

「不要被『魔神仔』」牽走！」蘇貞昌指出，這個政黨現在公投又要大家跟他走，但像核四，當初就是國民黨硬蓋又封存，搞了15年花了3000億，1度電沒發就封存，現在執照過期，機件停產，廠商已解散，燃料棒已送回美國怎麼重啟？加上斷層帶通過，國民黨卻又來說要重啟，根本是要害死台灣。

藻礁部分，他說，蔡政府的開發案不僅縮小至10分之1又避開藻礁，移位連候友宜都不同意，而穩定供電才能班班有冷氣有護國神山台積電，國民黨只是要讓台灣發生困難。

面對萊豬案，蘇貞昌強調，馬英九當年要進萊牛民進黨在沒有標準下也反對，但在CODEX有標準後，時任黨主席的他也同意馬進口，從2012年1.8萬噸越吃越習慣，到去年6.4噸，蔡總統在9年來未吃出問題後，認為台灣要走出國際要國貿就要照國際規則而同意進口，不然如何加入國際組織，而CPTPP中，11國通通準，若只有台灣不要如何加入。

至於公投綁大選，他則說，一個對人、一個對事，3年前已亂了一次，理應分開，大家很了解後果，就是投票投到12點，開票到凌晨，向民眾訴求4個不同意，隨後眾人皆上台，並連續數度呼喊4個不同意、台灣更有力，持續衝刺選情。

蘇貞昌回屏東宣講下個不同意。（記者陳彥廷攝）

蘇貞昌回屏東宣講下個不同意。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法