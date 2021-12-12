不爽民進黨都要反對？ 呂秋遠呼籲展現理智投「四個不同意」

1218公投進入最後倒數，知名律師呂秋遠發長文表示，他當然會選擇「四個不同意」，也呼籲民眾應該展現自己的理智與理性，保護台灣這塊土地，投下「四個不同意」。（資料照）

2021/12/12 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕1218公投進入最後倒數，知名律師呂秋遠發長文表示，他當然會選擇「四個不同意」，也呼籲民眾應該展現自己的理智與理性，保護台灣這塊土地，投下「四個不同意」。

呂秋遠在臉書表示，針對18日的四大公投案，他的意見當然是「四個不同意」，不同意的原因當然都經過思考。他舉「公投綁大選」公投表示，往後公投要與大選一起舉辦，節省多少經費，他並沒有很在意，但公民投票往後變成藍綠對決，政策內涵被候選人競選議題掩沒，這是比較嚴重的問題。

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針對「重啟核四」公投，呂秋遠表示，重新啟動核能電廠，只要基隆、台北、新北市民眾願意承擔「萬一」的核能外洩風險、核廢料可以找到適合的地方放置、地震、飛彈的威脅都不用擔心，大概也就是要花上很多年與金錢重建而已。

至於「藻礁三接」公投，呂秋遠認為，天然氣接送站在經過政府一再縮減以後，相較於國民黨的規劃，已經對藻礁的影響減低到最小，若不蓋大概也就是增加台中火力發電廠的發電量，或許台灣的電力在核四還沒完工前，會有很大的壓力而已。

「反正，不爽民進黨，所以民進黨贊成的，我都要反對。」呂秋遠諷刺，不願意參考核能專家、當地里長、新北市長侯友宜的建議，而願意聽從某些很會擺pose的素人「專家」建議，那也是一種邏輯與理性的考驗，既然是民主共業，那就缺點電、花點錢、污點染，也就是這樣而已，台灣再晚幾年發展，好像也還好，對不對？

呂秋遠指出，「反萊豬」公投最讓人費解，因為政府已經同意進口一年，但他卻還是沒吃過這種豬肉，「而且我熱愛含有萊克多巴胺的美國牛肉，為什麼我卻要排斥這種豬肉？無論在邏輯上、現實上，都完全說不通」。

呂秋遠進一步指出，一旦重新公告禁止萊豬入台，台灣要進入各種貿易組織，就會非常困難，美國豬農是被犧牲的一群人，他們要的不是進口而是公平的貿易規範，「你可以不進口，但是不該禁止進口，你可以不吃，但是不能罔顧國際貿易規範」；如果美國人要求公平貿易規範，「你跟他們說，抱歉，你們平常吃的豬肉有毒，我想要禁止進口。你可以不買，但是你好意思禁止人家平常在用的東西進口？」

呂秋遠強調，台灣一旦沒有國際伙伴的支持，往後進出口商品都受到刁難或報復，以台灣這樣的海島型國家、虎視眈眈的中國，以及對外貿易依存度這麼高的情況，或許會使股市、經濟成長率、失業率等等，都受到相當大的傷害。

「如果進口，我願意吃嗎？」呂秋遠說，他當然願意吃，即使產地在福島的食品他也同樣願意大快朵頤，「畢竟，我是個臭豆腐、加工火腿、泡麵都很喜歡吃的人，有什麼資格說，這是萊豬、這是核食，好噁心，我不要」。

呂秋遠最後呼籲，既然民眾可以選擇不要吃，為什麼還要禁止進口，讓別人可以來傷害台灣？「四個不同意，十天後，請展現自己的理智與理性，保護我們這塊土地」。

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