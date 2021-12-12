台南得票率要衝第一！4個不同意 蔡英文、賴清德合體

總統蔡英文（前右五）、總統賴清德（前右四）一起出席台南的公投說明會，呼籲大家站出來投下四個不同意票。（記者蔡文居攝）

2021/12/12 17:02

〔記者蔡文居／台南報導〕總統蔡英文今天（12日）下午在台南表示，中國對台灣壓力愈來愈大，這次公投案這關卡，台灣如果沒過關，將回到過去國民黨執政走不出去被鎖在中國的困境，我們不能再走回頭路，呼籲台南路親一定要站出來投票。

民進黨在台南舉辦的「四個不同意．台灣更有力」台灣隊站出來 ! 公投說明會，現場宣稱有3萬人，為台南人數最多的一場。總統蔡英文與副總統賴清德一起出席，為會場氣氛帶到最高點。

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蔡英文表示，這次公投就是再一次展現台灣的意志，大家一定要支持政府的政策。現在民進黨全體黨公職全部都站出來，這次公投一定要過關，大家要有信心。過去，台南都是投出最高的投票率，要再次展現台南人保護台灣的心。市長黃偉哲有跟她說，這次台南四項公投投票率一定要衝第一名。

她表示，四項公投對台灣影響深遠，核四影響台灣安全，停建三接將阻礙台灣能源轉型，反美豬將影響台灣走出去和國際貿易布局，公投綁大選則會破壞選舉品質。

她說，台灣不能亂，民進黨盡全力動員就是要讓國家穩定發展，但國民黨不是這樣想，拒審預算，這樣國家如何做事？停建核四是國民黨決定的，三接也是國民黨規劃的，萊牛也是國民黨開放的，公投綁大選國民黨對選舉品質也沒在管，非常沒責任。

蔡英文說，愈來愈多的國家認為台灣很重要，世界供應鍊不能沒有台灣，世界民主經驗也不能沒有台灣。當初政權交接時，股市只有8000點左右，現在穩穩站在1萬7000多點。現在台美重啟貿易諮商，也要加入CPTPP，台灣有決心遵守國際標準，這次美豬公投，大家都在看台灣是否和國際同行，這關如果沒過，台灣將回到過去國民黨執政走不出去，被鎖在中國的困境，我們不能走回投路。台灣要和世界建立貿易關係，大家一定要站出來投票，投下4個不同意。

民進黨在台南安平舉辦「四個不同意．台灣更有力」台灣隊站出來 ! 公投說明會，現場座無虛席。（記者蔡文居攝）

總統蔡英文說，過去選舉，台南都是投出最高的投票率，呼籲鄉親再次展現台南人保護台灣的心。（記者蔡文居攝）

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