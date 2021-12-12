不要缺電、核災、混亂、經濟孤兒 鄭文燦籲「四個不同意」

阮昭雄（右三）今天邀請鄭文燦（佐四）等人針對公投助講。（記者蔡思培攝）

2021/12/12 17:09

〔記者蔡思培／台北報導〕四大公投將在12月18日登場，民進黨不斷在各地辦理公投說明會，桃園市長鄭文燦今天前往台北市艋舺龍山寺場演講，將珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選、反美豬等4個公投形容成缺電公投、核災公投、混亂公投、經濟孤兒公投，呼籲民眾投下4個不同意；台北市議員阮昭雄也呼籲萬華人，明年在立委林昶佐罷免案投下不同意。

阮昭雄今天與民進黨台北市議員擬參選人康家瑋在萬華龍山寺前進行大型公投宣講，邀請鄭文燦、立委趙天麟、林楚茵、林昶佐等人助講。

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鄭文燦表示，艋舺有台灣傳統文化，艋舺龍山寺也有200多年歷史，這是台灣文化故鄉，他這次來是要關心台灣未來要怎麼走。國民黨支持的四個公投中，第一個是公投綁大選，但這3年前就有過，當時造成很多人倒票，甚至有地方票開票到凌晨，落選的丁守中就質疑是「公投亂大選」，呼籲大家不要同意公投綁大選。

鄭文燦也說，四大公投的另外兩案重啟核四、天然氣第三接收站，都與用電問題有關，用電問題與藍綠無關，但國民黨對於用電的態度如同「川劇變臉」、前後都不對，核四是國民黨蓋的、前總統馬英九停建，現在馬又要重啟；國民黨主席朱立倫擔任新北市長時曾說核四不能商轉，但現在當黨主席又說台灣要核電、核四要重啟，鄭文燦大酸，「到底哪個朱立倫才是真的？」鄭表示，現在核電退場，應讓子孫無核災風險，不用煩惱核廢料如何處理。鄭也說，現在沒有地方想收核廢料，廢料仍放在核一、核二，為了大家安全，重啟核四也要投不同意。

鄭文燦說，今天台電文山區變電所造成跳電、影響30萬戶，國民黨說要重啟核四，但核四根本沒有安全執照，重啟也要時間金錢，不如找一個新的電所。鄭說，非核、減煤、減空污、減碳是全世界的大方向。鄭說，過去國民黨三接作法是埋掉藻礁，當時國民黨字典根本沒有藻礁，現在卻說要保護藻礁、三接要停建。鄭質疑，當地里長都抱怨，要蓋三接、要停建三接都是國民黨講的，他呼籲國民黨不要作秀了，三接、藻礁其實可以並存，請大家珍愛藻礁也投不同意。

鄭文燦說，現在有缺電公投、核災公投、混亂公投，反美豬公投也快變成經濟孤兒公投，馬英九9年前同意美牛進口，現在美豬進口也應相同，這是安全健康的。鄭說，9年來美牛進口了40萬噸，都沒有出現過任何食安事件。鄭質疑，國民黨反對美豬是希望卡住台灣，給台美關係一個大石頭，他呼籲大家反對美豬進口的公投也要投下不同意。

公投說明會最侯由阮昭雄擔任壓軸，他作總結強調，這次公投不能讓國民黨亂來，拜託大家用最後6天時間全力催票。阮也在場上特別聲援遭提罷免的林昶佐，阮強調，林在閃靈樂團時就為台灣民主努力認真打拼，也是國際民主會議中的台灣國會代表，萬華人在1月9日應該針對林昶佐罷免案投下不同意，不能讓惡霸行為持續。

鄭文燦（右）將珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選、反美豬等4個公投形容成缺電公投、核災公投、混亂公投、經濟孤兒公投；阮昭雄（左）也呼籲萬華人反對罷免立委林昶佐。（記者蔡思培攝）

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