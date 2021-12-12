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    中國對台灣威脅大 賴清德：勿內耗要團結投4個不同意

    副總統賴清德呼籲台南鄉親站出來，投下四個不同意，把國民黨四塊大石頭搬走。（記者蔡文居攝）

    副總統賴清德呼籲台南鄉親站出來，投下四個不同意，把國民黨四塊大石頭搬走。（記者蔡文居攝）

    2021/12/12 16:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨今天下午在台南安平林默娘公園舉辦「四個不同意．台灣更有力」台灣隊站出來！公投說明會，副總統賴清德表示，這4個公投案，已紛擾逾20年，在現今中國對台灣威脅如此之大的情況下，大家不能再內鬥、內耗，要團結站出來投下不同意，向國際社會展現台灣要與民主陣營站一起的決心。

    賴清德表示，台南這場公投說明會，是他參加的第100場說明會，也是人數最多的一場。主辦單位稍早則宣稱現場超過3萬人。

    賴清德表示，這4個公投案關係到台灣的安全和能源安全，現在中國對台灣喊打不手軟，不僅奪我邦交國，戰機還頻擾台，台灣處境困難，大家一定要投不同意票，我們要向國際社會展現台灣和民主陣營站在一起的決心。

    他表示，核四重啟、興建三接、美豬進口及公投綁大選，四案紛爭均已超過20年，核四紛擾至今已22年，而第三接收站從李前總統到現在，美豬進口也從陳水扁前總統就開始，公投綁大選則從蔡同榮到現在。現在四大議題好不容易台灣社會已做出決定，並形成政策，像三接也在興建了，現在卻要翻桌重來，台灣只有2000多萬人，不能再內鬥、內耗下去，台灣有多少20年可以再紛爭？

    他表示，中國對我們的威脅這麼大，我們沒有資源可以內耗，大家要團結起來。台灣如果因美豬進口而無法加入國際社會，台灣企業若因電力供應、關稅等問題被綁手綁腳，如何跟人家競爭？國民黨的4個公投就是4塊大石頭擋住台灣的去路。

    他說，數十年來，台南鄉親都站在關鍵的第一線，要求大家勇敢站出來，把4塊石頭搬走，我們開大門走大路，讓年輕人可以自由自主和別人競爭。

    民進黨在台南安平林默娘公園舉辦「四個不同意」公投說明會，現場擠滿了支持者。（記者蔡文居攝）

    民進黨在台南安平林默娘公園舉辦「四個不同意」公投說明會，現場擠滿了支持者。（記者蔡文居攝）

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