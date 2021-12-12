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    藍營扯變電所事故為非核家園所致 民進黨：只會跳針喊重啟核四

    民進黨發言人周江杰表示，國民黨企圖把發電設備故障停電，誤導成發電能源選擇致使停電，擺明想用移花接木手法，企圖操作重啟核四公投案。（資料照）

    民進黨發言人周江杰表示，國民黨企圖把發電設備故障停電，誤導成發電能源選擇致使停電，擺明想用移花接木手法，企圖操作重啟核四公投案。（資料照）

    2021/12/12 15:25

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨今指上午萬隆變電所設備失火引發停電事件是因台灣人民普遍共識的「非核家園」目標所導致，民進黨發言人周江杰表示，國民黨企圖把發電設備故障停電，誤導成發電能源選擇致使停電，擺明想用移花接木手法，企圖操作重啟核四公投案，拿單一發電設備意外事件做文章，根本就是司馬昭之心，路人皆知。

    周江杰指出，每當台灣發生因設備意外故障的「停電」事件，國民黨永遠都只有一招，就是跳針喊「核四重啟」，把過錯怪到「非核家園」。好像只要一直喊「重啟核四」，台灣的電力就會夠用，刻意忽略核四根本還沒有蓋好，以及存在著重重的核安問題。

    周江杰說，國民黨過去一直把台灣發電選擇單押在核四上，忽略台灣其他多元能源發電的發展，導致台灣在能源轉型嚴重落後，如今還好意思拿因設備意外停電，來誤導國人支持重啟危險的核四。

    周江杰說，若國民黨主席朱立倫還是堅持要讓北台灣一千萬民眾恐陷入核災風險、不為下一代生長環境設想，建議朱主席要不要先去問問黨籍縣市長，像是新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌，願不願意支持核四繼續蓋下去？願不願意讓核廢料放在這些縣市？

    周江杰說，民進黨政府除了推動能源轉型，也積極在電網工程、輸配電設備進行相關改善作業，就是為了確保供電穩定，讓台灣產業發展永續穩定。

    周江杰表示，目前許多國際企業大廠的用電趨勢，是追求使用安全、乾淨的潔淨能源，也就是綠能，為了能吸引更多企業來台投資發展，民進黨政府在2016年蔡英文總統上任後，馬上推動能源轉型急行軍，目的就是要解決國民黨過去單押核四，導致綠能發展嚴重落後的問題，以及藉由能源轉型讓台灣產業發展跟世界潮流接軌。

    周江杰強調，核四的問題，不論是蓋在地震斷層帶上會引發核災危險，還是沒有任何縣市願意接收的核廢料問題，讓危險核四再續建，都不應是台灣未來發電的選項。

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