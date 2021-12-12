徐國勇：國民黨反美豬破壞台美關係 重啟核四「胡說八道」

內政部長徐國勇（中）到南投宣講四大公投，呼籲民眾18日公投支持四個不同意。（記者劉濱銓攝）

2021/12/12 15:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕內政部長徐國勇今南下到南投宣講四大公投「四個不同意」，他批評國民黨禁止美豬進口，是要破壞台美關係，影響自由貿易，要把台灣推向中國，核四則因建在地震帶上，因此重啟核四根本就是「胡說八道」！

徐國勇今在南投宣講四大公投，不僅行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧到場，民進黨南投縣議員陳翰立、賴燕雪等人也同台力挺。

請繼續往下閱讀...

徐國勇表示，台灣以貿易起家，美國是台灣重要貿易夥伴，加入CPTPP有助提升台灣競爭力，維持自由貿易、降低關稅，有關進口豬肉，民眾有選擇的自由，但國民黨卻要禁止美豬進口，目的就是要破壞與美國的關係，把台灣推向中國，為維持台灣民主自由，公投應支持不同意。

他表示，有關核四重啟，因廠址下方就是地震帶，若發生事故，後果不堪設想，因此重啟核四根本是「胡說八道」，核四就像30年前的拼裝老車，一蓋就是20年，未來若需維修，恐怕沒零件，加上又有地震帶的疑慮，因此不能重啟。

公投綁大選部分，徐國勇表示，蔡總統執政後，大大降低公投提案與成案門檻，歷史任務已完成，無須再綁大選，否則恐將重演3年前邊開票邊投票的現象。

至於藻礁公投，則因三接開發面積大大縮減，並外推至1200公尺的外海，降低對藻礁與環境衝擊，為了台灣的經濟發展，必須有足夠電力，希望民眾多多拉票，18日公投支持「四個不同意」。

內政部長徐國勇到南投宣講四大公投（左四），行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左三），民進黨南投縣議員陳翰立（左起）、賴燕雪等人同台力挺。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法