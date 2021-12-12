為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐國勇：國民黨反美豬破壞台美關係 重啟核四「胡說八道」

    內政部長徐國勇（中）到南投宣講四大公投，呼籲民眾18日公投支持四個不同意。（記者劉濱銓攝）

    內政部長徐國勇（中）到南投宣講四大公投，呼籲民眾18日公投支持四個不同意。（記者劉濱銓攝）

    2021/12/12 15:14

    〔記者劉濱銓／南投報導〕內政部長徐國勇今南下到南投宣講四大公投「四個不同意」，他批評國民黨禁止美豬進口，是要破壞台美關係，影響自由貿易，要把台灣推向中國，核四則因建在地震帶上，因此重啟核四根本就是「胡說八道」！

    徐國勇今在南投宣講四大公投，不僅行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧到場，民進黨南投縣議員陳翰立、賴燕雪等人也同台力挺。

    徐國勇表示，台灣以貿易起家，美國是台灣重要貿易夥伴，加入CPTPP有助提升台灣競爭力，維持自由貿易、降低關稅，有關進口豬肉，民眾有選擇的自由，但國民黨卻要禁止美豬進口，目的就是要破壞與美國的關係，把台灣推向中國，為維持台灣民主自由，公投應支持不同意。

    他表示，有關核四重啟，因廠址下方就是地震帶，若發生事故，後果不堪設想，因此重啟核四根本是「胡說八道」，核四就像30年前的拼裝老車，一蓋就是20年，未來若需維修，恐怕沒零件，加上又有地震帶的疑慮，因此不能重啟。

    公投綁大選部分，徐國勇表示，蔡總統執政後，大大降低公投提案與成案門檻，歷史任務已完成，無須再綁大選，否則恐將重演3年前邊開票邊投票的現象。

    至於藻礁公投，則因三接開發面積大大縮減，並外推至1200公尺的外海，降低對藻礁與環境衝擊，為了台灣的經濟發展，必須有足夠電力，希望民眾多多拉票，18日公投支持「四個不同意」。

    內政部長徐國勇到南投宣講四大公投（左四），行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左三），民進黨南投縣議員陳翰立（左起）、賴燕雪等人同台力挺。（記者劉濱銓攝）

    內政部長徐國勇到南投宣講四大公投（左四），行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左三），民進黨南投縣議員陳翰立（左起）、賴燕雪等人同台力挺。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    府院3巨頭台南宣講公投 蘇貞昌：國民黨抱中國大腿會害死台灣
    2021/12/12 15:33

    府院3巨頭台南宣講公投 蘇貞昌：國民黨抱中國大腿會害死台灣
    憂反萊豬公投通過負面後果 美台商會會長投書︰影響兩國關係
    2021/12/12 15:09

    憂反萊豬公投通過負面後果 美台商會會長投書︰影響兩國關係

    年終雙12家電9折 限時最高回饋25%
    挺藻礁學者發聲：三接減少碎波及養分 藻礁會慢慢餓死
    2021/12/12 14:46

    挺藻礁學者發聲：三接減少碎波及養分 藻礁會慢慢餓死
    美太空人也吃美豬 徐國勇：不吃沒關係但不能不開放進口
    2021/11/30 22:30

    美太空人也吃美豬 徐國勇：不吃沒關係但不能不開放進口
    批國民黨又來亂 徐國勇呼籲公投四個不同意
    2021/11/27 16:57

    批國民黨又來亂 徐國勇呼籲公投四個不同意
    公投綁大選》徐國勇：國民黨這次來亂的 在做政治鬥爭
    2021/11/18 21:17

    公投綁大選》徐國勇：國民黨這次來亂的 在做政治鬥爭
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播