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    憂反萊豬公投通過負面後果 美台商會會長投書︰影響兩國關係

    美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）以「公投攸關台灣國際經貿的未來」為題，投書國內媒體。韓儒伯憂心，台灣若因政治因素，通過反萊豬公投，將是背棄豬肉進口自由化的承諾，對台美關係帶來負面影響，自然會有後果。（資料照）

    美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）以「公投攸關台灣國際經貿的未來」為題，投書國內媒體。韓儒伯憂心，台灣若因政治因素，通過反萊豬公投，將是背棄豬肉進口自由化的承諾，對台美關係帶來負面影響，自然會有後果。（資料照）

    2021/12/12 15:09

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今以「公投攸關台灣國際經貿的未來」為題，投書國內媒體。韓儒伯直言，台灣開放美牛從未出現問題，若片面禁止美豬顯然不合邏輯，「這根本不是健康議題，而是政治角力，美國產品被迫成為政治籌碼」。韓儒伯憂心，台灣若因政治因素，通過反萊豬公投，將是背棄豬肉進口自由化的承諾，對台美關係帶來負面影響，自然會有後果。

    韓儒伯擔任美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）會長長達21年，擔心公投影響台美關係，發布中英文專文闡述其看法。韓儒伯說，他曾歷經台灣兩黨執政，是台灣不分黨派的長久支持者，希望台美能發展更緊密且互利互惠的投資與貿易關係，對兩國民眾都帶來好處。但針對本次公投，他深感憂心，希望台灣民眾慎重考慮這項重要議題。

    韓儒伯回顧指出，台美貿易爭端一直以農業分歧為主，從2006年到2021年，基於台灣對美國肉類的相關限制，雙方貿易關係經歷15年的緊繃局勢，包括年度貿易談判不時被取消，以及雙邊貿易協定的相關進程也因台灣未能履行其承諾而失敗。

    韓儒伯說，馬前總統約10年前開放含有萊劑的美牛進入台灣市場，消費量穩定增加，且沒有發生任何台灣民眾食用美牛的健康問題。他直言，若台灣片面宣稱含有萊劑的美豬不安全且應被禁止，但同時又認為同樣有萊劑的美牛安全，可以安全食用，這顯然不合邏輯。美國對這種矛盾立場的結論是，「這根本不是健康議題，而是國內的政治角力，美國產品被迫成為政治籌碼且遭受不公平待遇」。

    韓儒伯強調，台灣應思考的是成為國際貿易環境的重要一員，還是中國經濟軌道的一部分。像台灣這樣擁有全球領先產業的貿易巨頭，不應再做旁觀者，任由他人做出影響其民眾和國家未來的決策。台灣必須擁有發言權，以確保在國際經濟體系獲得公平對待。而為了在國際貿易談判桌上佔有一席之地，台灣必須被視為誠實可靠的夥伴，履行承諾事關相互信任。

    韓儒伯表示，美國和台灣因為農業議題曾經歷僵持不下的貿易關係。蔡總統終於邁出正確的步伐，履行開放市場承諾，因此貿易關係也積極發展。如果台灣因為政治因素通過即將到來的萊豬公投，背棄豬肉進口自由化的承諾，從而對台灣與美國的關係帶來負面影響，則將自然會有後果。他盼台美能一起向前行，而不是走回頭路。

    美台商會是一會員制的非營利組織，會員皆是對台經商有興趣的私營公司，反映美國企業所關注議題，是美台非官方關係中最有影響力的民間組織之一。美台商會每年舉辦的國防工業會議，使該協會在國防工業圈子裡成為眾所周知的組織。

    美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）以「公投攸關台灣國際經貿的未來」為題，投書國內媒體。韓儒伯憂心，台灣若因政治因素，通過反萊豬公投，將是背棄豬肉進口自由化的承諾，對台美關係帶來負面影響，自然會有後果。（資料照）

    美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）以「公投攸關台灣國際經貿的未來」為題，投書國內媒體。韓儒伯憂心，台灣若因政治因素，通過反萊豬公投，將是背棄豬肉進口自由化的承諾，對台美關係帶來負面影響，自然會有後果。（資料照）

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