挺藻礁學者發聲：三接減少碎波及養分 藻礁會慢慢餓死

藻礁公投推動聯盟今日聯合多位學者召開記者會，指出三接建港後，港區波浪被北防坡堤阻斷而消失，缺乏碎波輸送海水及養分到藻礁區，「藻礁會慢慢餓死」。（記者羅綺攝）

2021/12/12 14:46

〔記者羅綺／台北報導〕珍愛藻礁公投進入倒數，今日藻礁公投推動聯盟聯合多位學者召開記者會，指出三接建港後，港區波浪被北防坡堤阻斷而消失，缺乏碎波輸送海水及養分到藻礁區，「藻礁會慢慢餓死」，呼籲國人支持三接遷址。

前環保署長、台大地質科學系兼任教授魏國彥以深度生態觀點看待藻礁生態系，指出藻礁是由殼狀與節狀石灰藻、表覆型底棲有孔蟲等石灰質生物建造的生態系，是多種水生生物的棲息地，也是各種幼蟲的孵育地，是保育生物多樣性與維護附近漁場健康的重要基地。

請繼續往下閱讀...

「有一片藻礁是不容易的，要經過百萬年才會生成」，魏國彥說，現在的桃園藻礁是時間切片，但因為三接開發而前途未卜，他希望這次公投是民主與科學的投票，呼籲國人用理性來看待這件事情，不要被政治人物牽著鼻子走。

前環保署副署長、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥表示，三接是工程跟生態的對話，但生物多樣性的真義，是在保護「所有」「不同種類」的生命，其相互交替、作用，並影響地球生態系得到平衡。保護區固然越大越好，然而小型保護區也能扮演重要的生態功能或服務，政府不能以破壞面積大小來合理化開發行為，甚至已承認0.4公頃的破壞，卻認為是理所當然。

前國研院海洋研究中心主任、成功大學水利及海洋工程系名譽教授高家俊比喻，沿岸流受突堤效應影響在淺水藻礁區大幅減弱，需要由波浪碎波將海水衝入近岸藻礁區，提供藻礁必要的養分，但建港後，港區波浪被北防坡堤阻斷而消失，缺乏碎波輸送海水到藻礁區，「就像一頭牛，一天原本要吃20公斤的草，現在只給牠吃5公斤，牠雖然不會馬上死亡，但會越來越瘦，直到慢慢餓死」。

中央研究院地球科學所兼任研究員汪中和表示，聯合國氣候峰會（COP26）減碳成為各國共識，台灣要與世界的減碳趨勢接軌，就不應該繼續擴大化石燃料的使用，包括天然氣在內。

汪中和指出，全球海平面正因為氣候暖化而不住的上升，而台灣西部海岸的海平面上升率是全球平均值的2倍以上，未來受到的衝擊還會日益嚴重，政府應該嚴格管制海岸地帶的用途，優先啟動社區沿岸設施的後撤還有遷移工作，而不是繼續加碼建造更多人為的破壞工程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法