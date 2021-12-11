三接遷建》洪申翰爆料：小英總統堅持才有外推案 擴大保護藻礁

珍愛藻礁公投意見發表會第五場的反方代表人為洪申翰。（記者林菁樺翻攝）

2021/12/11 19:47

〔記者林菁樺／台北報導〕1218公投進入最後倒數，中選會今天舉辦第5場次全國性公投意見發表會，第20案珍愛藻礁公投在下午5點登場。反方代表人為洪申翰強調，政府在非核、減煤、護藻礁上努力，與正方並沒有差異太大。他更爆料，三接外推方案就是在總統蔡英文堅持下，只要還有更好空間，行政團隊就要更用力做到，在不大幅影響時程下，盡可能保護藻礁。他更三張考卷比喻，三接若遷離大潭，就會是「一科獨強、兩科死當」，藻礁生態保育可拿高分，但在快速減煤、供電風險管理不及格。

洪申翰表示，開發面積23公頃是用早年已開發區域，且豐富生態的G1、G2都已經全部閃避掉、保留，洪申翰強調，三接外推1.2公里讓潮間帶都保留，不用浚挖減少海域侵擾，但因為要拉海管，需要有棧橋，還是會有藻礁受影響，影響僅0.4公頃，這個數字是在1%以下，已經盡力閃避海底藻礁。

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他也爆料，外推方案是在小英總統堅持下，相關部會召開好幾次會議，總統請各部會檢視，「不大幅影響時程之下，擴大對藻礁保護」，也剛好去年桃園外海離岸風場因飛安取消，才騰出工業港在外推500公尺空間。

洪申翰說，其實各部會為難之處，除了要經費增加外，還要重作環差，但總統明確要求，只要還有更好空間，行政團隊就要更用力做到，也是因這樣的意志，才促成現在藻礁縮小外推方案，並讓不少專家學者改變意見。

洪申翰強調，這幾年政府在非核、減煤、護藻礁都有推進，三接完工大潭電廠才有足夠氣源發電，天然氣可取代舊的燃煤機組，並改善中南部空氣品質，若無法啟用，137億度電力缺口相當於要五百萬噸燃煤，且天然氣是能源轉型過程中，與綠能發展的互補組合，快速升降載特性可有更佳的電力管控。

而三接不管前移到台北港或其它地點，都會有大幅延遲，至少要十年、十一年，會讓中南部空汙改善耗上十年以上時間；他強調，在野黨的國民黨才是當初提出232公頃方案者，要移到哪裡也沒說明，根本只要反對就好。

他也以考卷形容，不論是哪個版本的三接方案，都會有三張考卷，題目是藻礁生態、快速減煤減空汙與供電風險管理。選擇遷移三接，或許生態可以拿高分，但減煤、供電都不及格，形成「一科獨強、兩科死當」，洪申翰說，反方其實與提案方沒有差太多，只是執政者有更多考量，不能輕言放棄任何一張考卷。

至於潘忠政今還特別點名前環保署副署長詹順貴、中興大學環境工程系教授莊秉潔與他，洪申翰也回應，掌握更多觀測資料後，想法都有修正，因此後來願意認同外推方案，而這些轉折過程，不應該被漏掉，他呼籲，提案方不應該以判死刑、毀滅藻礁說法極端化，若要判死刑，政府為何要一改再改、一退再退。

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