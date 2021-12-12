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    不敢挺自家人？ 謝龍介稱萊豬吃多睪丸萎縮 馬英九這樣回應……

    藍營台南市議員謝龍介稱萊豬吃多睪丸會縮小，馬英九（圖中）避談此事，回應稱「這方面研究不多」。（資料照，記者劉信德攝）

    藍營台南市議員謝龍介稱萊豬吃多睪丸會縮小，馬英九（圖中）避談此事，回應稱「這方面研究不多」。（資料照，記者劉信德攝）

    2021/12/12 17:01

    〔即時新聞／綜合報導〕「四大公投」投票日將於本月18日登場，國民黨台南市議員謝龍介昨（11日）語出驚人稱萊豬吃多了「佛仔會縮（台語，意指睪丸會變小）」，引發熱議。對此，前總統馬英九似乎不敢挺自家人，今天（12日）受訪時避談此事，僅回應稱「這方面我們研究不多」。

    綜合媒體報導，謝龍介11日赴高雄公投宣講，過程中表示自己聽說若吃太多萊豬，「佛仔會縮去」，聽到都快嚇死。還嗆說在海港區設一間萊豬加工廠，將進口的萊豬肉製成台灣貢丸、台灣漢堡，然後再賣回去給美國小孩吃，「如果美國人都不敢吃，那怎麼能要求台灣人吃。」

    對此，作家顏擇雅今天上午在臉書發文表示，自己利用關鍵字搜尋，並未發現任何科學論文證實萊劑會導致男性睪丸萎縮，「可見，謝龍介的說法是沒根據的。」

    而馬英九今天和國民到台北永春市場掃街拜票和公投宣講時，被問到對於謝龍介說萊豬吃多睪丸會變小有何看法時，馬英九僅回應稱「這方面我們研究不多」。不過他透露，國民黨主席朱立倫已經找新北市長侯友宜溝通，希望在1218公投日前，整合黨內意見，期待侯友宜最後也能站出來表態四個都同意。

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