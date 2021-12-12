國民黨「公投、秋鬥」號召萬人遊行 未見侯友宜、盧秀燕

朱立倫表示，今天來到現場的或是線上連線、各地為公投打拚的縣市長，共同的目標是展現民意，讓大家能夠1218出來投票「4個都同意，台灣更美麗」。（記者田裕華攝）

2021/12/12 15:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨結合今年秋鬥和4大公投舉辦遊行，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九和多位國民黨縣市長等黨內大咖參與，但卻缺了新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等2大直轄市長，朱立倫受訪說，2位都已表達對公投的支持，不要被民進黨見縫插針。

國民黨今結合公投，在自由廣場前舉辦「我同意！YES大遊行！」與今年秋鬥團體會師，國民黨宣稱有6萬人參加。朱立倫、馬英九、前主席洪秀柱、江啟臣、前副主席郝龍斌等黨內大咖出席，連中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等人也到場支持。

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在國民黨縣市長部分，身兼副主席的嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯等6縣市長出席，但卻不見具指標性的2位國民黨直轄市長侯友宜、盧秀燕。

侯友宜、盧秀燕缺席，是否有向黨中央請假？朱立倫受訪時重申，侯友宜會用具體的行動，表達對公投的支持﹔盧秀燕已經多次不管在議會公開的場合，都已經表達對公投全面支持，甚至對公投都有很多很多自己的意見，我們都一起推動。

朱立倫說，不要被民進黨見縫插針，今天來到現場的或是線上連線、各地為公投打拚的縣市長，共同的目標是展現民意，讓大家能夠1218出來投票「4個都同意，台灣更美麗」。

媒體也詢問若公投通過行政院還是不承認，朱立倫表示，民進黨可以用各種的奧步和各種獨裁的方式，但是對抗不了民意。對抗民進黨這樣鴨霸的政府，如果大家這樣吞下去，台灣還有民主的未來嗎？只有1218展現民意，才是展現出人民最大的力量，真正的勝利。

「2021秋鬥遊行」12日在台北舉行，參加民眾在現在表達訴求。（記者方賓照攝）

「2021秋鬥遊行」12日在台北舉行，參加民眾在現在表達訴求。（記者方賓照攝）

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