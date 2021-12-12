馬英九︰三接不蓋損失百億度電 核四重啟1年發200億度可解決

前總統馬英九稱，核能是綠能，不蓋中油第三天然氣接受站損失的電力，重啟核四是最好辦法，核四1年能發200億度的電，可以解決問題。（記者田裕華攝）

2021/12/12 16:32

〔記者林良昇／台北報導〕距離4大公投投票不到一週，國民黨今結合秋鬥舉辦遊行，呼籲民眾在4公投案通通投下同意票，前總統馬英九稱，核能是綠能，不蓋中油第三天然氣接受站損失的電力，重啟核四是最好辦法，核四1年能發200億度的電，可以解決問題。

國民黨今在自由廣場舉辦公投選前造勢，並與結合秋鬥遊行，國民黨主席朱立倫等黨內大咖出席，號召民眾在1218投下4個都同意，讓台灣更美麗。

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朱立倫表示，4個都同意，才是真正的民意。政府動用府院黨加上網軍，用政府資源對抗真正的人民，只有小老百姓站出來團結在一起，才能對抗鴨霸的政府。

朱立倫強調，「反萊豬」沒有一黨之私，萊豬不是只有國民黨的人會吃，傷害的不只有國民黨的下一代；公投綁大選，可以「省錢又省工」，民進黨卻偏偏部不要；藻礁、核四議題，一個是愛護環境、一個是有足夠能源拚經濟。不只國民黨人要站出來，全台灣人民都要站出來展現民意，4項都同意。

中廣董事長趙少康以今天因萬隆變電所事故導致雙北部份地區停電為例，批評蔡英文總統的能源政策。趙指出，就是電不夠一直減壓才會設備故障，2050淨零碳排的大餅保證做不到。

趙少康說，綠能好、非核好，但做不到都是空中樓閣，若核二、核三不延役，台灣電會不夠，核四不重啟，電費會漲一波，蔡總統應好好檢討能源政策，呼籲民眾在公投投下4個同意，給蔡英文和民進黨一個教訓。

馬英九則說，觀塘藻礁是許多海洋生物棲息地，中央要蓋三接，說不會影響到藻礁，後來卻發現鋼樑插在藻礁上，經濟部長王美花還說不蓋三接會損失137億度的電，這樣重啟核四就是最好辦法，核四1年能發200億度的電，可以解決這問題。

馬英九認為，全世界趨勢不是反核、廢核，而是以核養綠、以核減碳，核能已經被認定是綠能，民進黨說用再生能源取代核能，這叫莫名其妙，用綠能取代綠能沒有道理。

朱立倫表示，4個都同意，才是真正的民意。只有小老百姓站出來團結在一起，才能對抗鴨霸的政府。（記者田裕華攝）

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