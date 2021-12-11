藍營大咖齊聚後台閒聊 馬英九竟為了他站起來

國民黨主席朱立倫（左起）、中廣董事長趙少康、前總統馬英九、前副主席郝龍斌等人在後台閒談。（記者陳昀攝）

2021/12/11 18:56

〔記者陳昀／台北報導〕1218公投最後倒數，戰鬥藍六都大型說明會下午在台北舉行壓軸場，前總統馬英九、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨主席朱立倫等大咖輪番上台宣講，後台也十分熱鬧，朱立倫到場便擁抱趙少康表示友好，眾人也在後台大聊公投宣講心得，有趣的是，其他人宣講時馬英九都不為所動，唯獨黃士修上台時，馬英九突然起身說「我想聽他講什麼」，走到台前默默聆聽。

戰鬥藍台北大型說明會今在立法院旁濟南路登場，安排朱立倫、趙少康、馬英九、郝龍斌，以及重啟核四領銜人黃士修、秋鬥發言人李建誠、反萊豬醫師蘇偉碩、公投綁大選案領銜人江啟臣，現場擺放2300張椅子全數坐滿，走道上也有不少人潮。

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除了主辦的趙少康，馬英九、郝龍斌、江啟臣等人也提前到場，眾人在後台話家常，不時有立委穿插討論，並有民眾邀約合照，朱立倫雖然只有快閃現身，但也短暫在後台與眾人閒談、擁抱趙少康展現熱絡，離去前還特地搭著馬英九肩膀致意。有趣的是，朱立倫等人宣講時，馬英九坐在後台不為所動，唯獨在黃士修上台時，馬突然站起來說「我想聽他講什麼」，默默走到講台邊聆聽。

現場民眾對黃士修也反應熱烈，不斷高喊加油，黃士修說，在場的人都很熱情，但其他社會大眾幾乎都不知道要投票，目前重啟核四、珍愛藻礁兩項公投民調都在誤差內，很緊張、危險，「我們的勝利方程式有2點，一是拉攏中間選民、二是藍軍歸隊，下週六記得見面不要說『你好嗎』，要說『投了嗎』，我們退無可退，這是戰爭。」

前總統馬英九原本坐在後台與其他人話家常，聽到黃士修上台時，突然起身前往台前聆聽。（記者陳昀攝）

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