朱市長反核四、朱主席喊重啟 鄭文燦：至少一個朱立倫說謊

鄭文燦說，國民黨主席朱立倫擔任新北市長時反對核四，現在當黨主席就說要重啟核四，到底哪一個朱立倫是真的，至少有一個一定說謊。（記者周湘芸攝）

2021/12/11 20:49

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨今晚於三重向日葵廣場舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，總統蔡英文、行政院蘇貞昌及桃園市長鄭文燦等人輪番開講。鄭文燦說，國民黨主席朱立倫擔任新北市長時反對核四，現在當黨主席就說要重啟核四，到底哪一個朱立倫是真的，至少有一個一定說謊。

鄭文燦說，國民黨利用公投製造台灣發展路障，公投綁大選造成選舉大混亂；重啟核四讓核災風險提升；台灣有限電、缺電危機，三接不能遷移；禁止萊豬是經濟孤兒的公投。新北、桃園市是兩個公投案所在地，新北有核一、核二、核四廠，蔡英文提出非核家園，新北市的核一、核二及屏東縣的核三要除役，台灣子孫不用再擔心核災風險，沒有縣市首長能為核四背書，打拚30年希望讓核四爭辯結束。

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他說，以前朱立倫當新北市長說「沒有核安就沒有核電」，現在當國民黨主席就說要重啟核四，到底哪一個朱立倫是真的？至少很確定有一個說謊！如果支持重啟核四，朱立倫應該跟新北市民道歉，以前主張跟現在不一樣，不能因為政治讓民眾陷入核災風險。

鄭文燦說，國民黨7年前停建核四，為了彌補用電缺口，在桃園大潭電廠擴建機組跟規劃三接，當時國民黨提出方案沒有保護藻礁及海岸，蔡英文上任後把國民黨方案推翻，為了保護藻礁把地點往外推，讓大潭藻礁完整保留，共創雙贏。

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