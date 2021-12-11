為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱市長反核四、朱主席喊重啟 鄭文燦：至少一個朱立倫說謊

    鄭文燦說，國民黨主席朱立倫擔任新北市長時反對核四，現在當黨主席就說要重啟核四，到底哪一個朱立倫是真的，至少有一個一定說謊。（記者周湘芸攝）

    鄭文燦說，國民黨主席朱立倫擔任新北市長時反對核四，現在當黨主席就說要重啟核四，到底哪一個朱立倫是真的，至少有一個一定說謊。（記者周湘芸攝）

    2021/12/11 20:49

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨今晚於三重向日葵廣場舉辦「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，總統蔡英文、行政院蘇貞昌及桃園市長鄭文燦等人輪番開講。鄭文燦說，國民黨主席朱立倫擔任新北市長時反對核四，現在當黨主席就說要重啟核四，到底哪一個朱立倫是真的，至少有一個一定說謊。

    鄭文燦說，國民黨利用公投製造台灣發展路障，公投綁大選造成選舉大混亂；重啟核四讓核災風險提升；台灣有限電、缺電危機，三接不能遷移；禁止萊豬是經濟孤兒的公投。新北、桃園市是兩個公投案所在地，新北有核一、核二、核四廠，蔡英文提出非核家園，新北市的核一、核二及屏東縣的核三要除役，台灣子孫不用再擔心核災風險，沒有縣市首長能為核四背書，打拚30年希望讓核四爭辯結束。

    他說，以前朱立倫當新北市長說「沒有核安就沒有核電」，現在當國民黨主席就說要重啟核四，到底哪一個朱立倫是真的？至少很確定有一個說謊！如果支持重啟核四，朱立倫應該跟新北市民道歉，以前主張跟現在不一樣，不能因為政治讓民眾陷入核災風險。

    鄭文燦說，國民黨7年前停建核四，為了彌補用電缺口，在桃園大潭電廠擴建機組跟規劃三接，當時國民黨提出方案沒有保護藻礁及海岸，蔡英文上任後把國民黨方案推翻，為了保護藻礁把地點往外推，讓大潭藻礁完整保留，共創雙贏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反萊豬若通過台灣恐更孤立 謝金河示警：金融、股市負向壓力增
    2021/12/11 19:20

    反萊豬若通過台灣恐更孤立 謝金河示警：金融、股市負向壓力增
    蔡英文點名盧秀燕：核四、三接「我們立場不會差太遠」
    2021/12/11 18:46

    蔡英文點名盧秀燕：核四、三接「我們立場不會差太遠」
    朱立倫轟民進黨 上次公投綁大選賭輸翻桌又翻臉
    2021/12/11 18:04

    朱立倫轟民進黨 上次公投綁大選賭輸翻桌又翻臉
    蔡英文：公投結果對台灣發展有關鍵影響
    2021/12/11 17:43

    蔡英文：公投結果對台灣發展有關鍵影響
    賴清德呼籲公投4個不同意 批國民黨「搬石頭擋住台灣通往國際」
    2021/12/11 17:41

    賴清德呼籲公投4個不同意 批國民黨「搬石頭擋住台灣通往國際」

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    昔日戰友「不同意」三接遷離 潘忠政：令人不解
    2021/12/11 13:44

    昔日戰友「不同意」三接遷離 潘忠政：令人不解
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播