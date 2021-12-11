反萊豬若通過台灣恐更孤立 謝金河示警：金融、股市負向壓力增

財信傳媒董事長謝金河10日發文表態，直言四大公投會決定台灣未來，藻礁三接若出現變數將立即影響半導體產業，如果人民用選票否決美豬，台灣可能更加孤立，「金融，股市可能會增加負向的壓力」。（資料照）

2021/12/11 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投案將於18日登場，財信傳媒董事長謝金河10日發文表態，直言四大公投會決定台灣未來，藻礁三接若出現變數將立即影響半導體產業，而若人民用選票否決美豬，台灣可能更加孤立，「金融，股市可能會增加負向的壓力」。

謝金河在臉書表示，時代雜誌封面在2020年上面加一個紅包框，上面打上一個大叉，代表去年疫情重擊全球，是最壞的一年，但2020年在疫情襲擊全世界的情況下，台灣經濟是大起的一年，「台灣的經濟成長率3.11%，出口成長4.9%，都是世界第一」。

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謝金河說，雖然不清楚今年時代雜誌會設計什麼封面，但台灣仍然是非常好的一年，台股也衝破18000點；過去30年，台股每一次過萬點，隨之而來都是崩盤的噩夢，現在台股逼近18000點，台股看起來仍然很便宜，這是因為上市櫃公司獲利實在太好了。

謝金河指出，大家面對2022年心中都有一把尺，台灣在2021年的經濟表現實在太好，基期也墊很高，操作難度會上升，加上全球面對通膨壓力、縮表、升息以及疫情變化，都會影響2022年的投資判斷。

謝金河也提及對於公投的擔憂，他表示，18日登場的四項公投，是人民透過對議題的表態來決定未來政策方向，其中藻礁的三接問題會影響未來電力，若三接出現變數，立即影響半導體產業的未來。

謝金河進一步指出，美豬的問題也牽動台灣與美國、日本的互動關係，如果人民用選票否決美豬，台灣可能更加孤立，加入國際貿易組織更加沒有希望，「整個經濟，金融，股市可能會增加負向的壓力。這場透過人民意志的抉擇，也透露了台灣未來發展的方向。」

民進黨今天公布「台灣未來，我們決定」公投催票影片，呼籲「台灣隊友」12月18日再次站出來，「我們會投下四個不同意，台灣的未來當然由我們來決定」。

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