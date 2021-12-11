為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨推出公投廣告 感性訴求台灣隊友12/18投下四個不同意

    民進黨今發表公投廣告，盼喚起台灣隊友投下「四個不同意」。（民進黨提供）

    民進黨今發表公投廣告，盼喚起台灣隊友投下「四個不同意」。（民進黨提供）

    2021/12/11 12:22

    〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨今天公布「台灣未來，我們決定」公投催票影片，這支影片請到過去多次參與民進黨總統大選選前廣告製作的知名導演羅景壬操刀，技巧性的集合了過去羅景壬為民進黨執導的多部廣告影片素材，用歷史影像勾起台灣人民過去和小英總統與民進黨共同走過每次大選的回憶，希望在年底公投選戰的最後關頭，呼籲「台灣隊友」12月18日再次站出來，「我們會投下四個不同意，台灣的未來當然由我們來決定」。

    民進黨表示，從2012年總統大選「站上你家頂樓」、「起身出發回家去」到2016年的「這一刻」、「故鄉在召喚」，以及2020年的「大聲說話」，羅景壬的作品在台灣近年的重要大選的關鍵時刻，都讓許多民進黨支持者留下深刻的印象。

    民進黨指出，因此，羅景壬導演這次引用了這些過去作品的素材，用意就是讓過去一同與小英總統和民進黨走過2012敗選、2016點亮台灣、2020連任執政的「台灣隊友」，能重溫當時的深刻記憶與熱情。特別的是，從過去民進黨的廣告中，就已經將核四、能源轉型等訴求融入畫面其中，如今重看這些影片片段，更再次證明「反核」與「推動能源轉型」，一直是民進黨長年訴求的主張。

    民進黨指出，這次公投即將決定台灣的未來，是否可以繼續前進的下一步。正如影片所提到的：「如果我們不做決定、台灣就會被別人決定」，現在的台灣可以昂首闊步與世界平起平坐，是所有「台灣隊友」一路走來並肩同行共同努力而來的。現在是公投的最後關鍵時刻，希望「台灣隊友」不要忘記過去幾次在關鍵時刻站出來的心情，再次拜託「台灣隊」能站出來，投下「四個不同意」，再次守護台灣前進的方向，守護台灣的永續繁榮、民主與自由。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    意見發表會與黃士修交火 呱吉：核四再花15年 顏寬恒都當阿祖了！
    2021/12/11 12:19

    意見發表會與黃士修交火 呱吉：核四再花15年 顏寬恒都當阿祖了！
    四大公投 蔡其昌:不同意票有往上走趨勢
    2021/12/11 12:01

    四大公投 蔡其昌:不同意票有往上走趨勢
    藍營基層要求侯友宜對公投表態 侯：努力為人民關心的議題做事
    2021/12/11 11:43

    藍營基層要求侯友宜對公投表態 侯：努力為人民關心的議題做事
    民進黨澎湖隊把握公投黃金週 前進北辰市場宣導四個不同意
    2021/12/11 11:11

    民進黨澎湖隊把握公投黃金週 前進北辰市場宣導四個不同意

    Sony歲末感謝祭 超值開跑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播