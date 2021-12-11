呼籲公投「4個同意」 江啟臣、黃健庭竹縣宣講催票

江啟臣呼籲民眾對於4個公投議題都投下「2個字」的（同意）票。（記者黃美珠攝）

2021/12/11 19:28

〔記者黃美珠／竹縣報導〕四大公投投票倒數一週，國民黨立委林為洲今天下午在竹北天后宮前舉辦說明會，前國民黨主席江啟臣、國民黨秘書長黃健庭先後到場宣講。他們強調，這次的公投門檻要有500萬張以上同意票才能過關，是總統大選的規格，鄉親一定要站出來對4個議題都投下「2個字」（同意）的選票，才能不讓國人公投的權利被民進黨沒收！

黃健庭說，美國豬肉不是都含萊克多巴胺，全世界有160國禁止萊豬，也不見有被美國經濟制裁或斷交的，所以要把反萊豬講成反美豬這是騙人的。

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他說，台灣缺電才要重啟核四。全球有400多座核電廠，每個都運轉好好的，只有1座（核四）蓋好、驗收了卻不能運轉，這不是核能安全問題，是政治問題。核四技術比核一、核二、核三都進步，如果核四安全有隱憂，那核二、核三都要先關起來！

黃健庭說，但是，一旦台灣不用核電馬上就會面臨缺電、限電危機，新竹縣市首當其衝，屆時高科技廠可能就要離開，因為沒了電，他們可能就無法在此繼續發展下去，這對國家未來的發展都會有問題。

江啟臣說，我們只是想要生活單純平安，吃得健康和心安。執政黨如果順應民意，直接修改政策不讓萊豬入台，承諾保護藻礁且不讓民眾缺電，那就不用花錢辦公投了，畢竟每單獨公投一次就要花費十來億，「何必呢？」

他說，公投要過關必須要超過500萬張的同意票，門檻是總統大選的規格，韓國瑜選總統，投票率7成多也才有550多萬張，這次沒有綁大選，他擔心投票率不見得能有那麼高。

黃健庭說，這就是公投必須要綁大選的原因，否則再好的公投議題，只要沒有過就都沒有用，等於公投被沒收；而這就是民進黨要的：沒收公投、在立法院一黨獨大。

江啟臣呼籲民眾下週六務必站出來，投下「2個字」的（同意）票，他說，「4個同意台灣更美麗」、「4個同意對你最有利」、「4個同意人民大勝利！」

國民黨秘書長黃健庭說，民進黨反對公投綁大選，要的就是沒收公投（權）、在立法院一黨獨大。 （記者黃美珠攝）

國民黨立委林為洲在竹北天后宮前舉辦公投說明會，立委林思銘（前左2）縣長楊文科（前左3）、議長張鎮榮（前右3）都到場幫忙宣講。（記者黃美珠攝）

國民黨在竹北天后宮舉辦公投宣講，國民黨秘書長黃健庭（右5）到場呼籲鄉親4個議題都給同意票。（記者黃美珠攝）

國民黨在竹北天后宮舉辦公投宣講，國民黨秘書長黃健庭（中）到場呼籲鄉親4個議題都給同意票。（記者黃美珠攝）

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